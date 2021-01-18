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Аида Исмаилова: Правительство не скрывало данные о смертности от ковида

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- ВБ
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Информация по сокрытию Правительством данных о летальности и смертности от ковид-19 летом прошлого года не соответствует действительности. Об этом редакции VB.KG заявила экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, ежедневно оперативная сводка с районов и областей поступала в Минздрав и республиканский штаб. После чего сразу опубликовывалась в СМИ и мессенджерах.

- Кыргызская Республика является первой и единственной страной в регионе Центральной Азии, которая объединила статистику по лабораторно подтвержденному ковиду и по клинически проявленному, но без лабораторного подтверждения. 17 июля объединили оба варианта течения ковида, что сразу же отразилось в цифрах. Таким образом, результаты из лабораторий: с первичного, вторичного и третичного уровней системы здравоохранения консолидировались в общую статистику. До этого момента клинический диагноз ковид ставили лишь при лабораторном подтверждении. Смертность от сопутствующих заболеваний и от отсроченных осложнений от предполагаемого ковида без лабораторного подтверждения до 17 июля не вошла в ковидную статистику, поскольку до этого момента клинический диагноз по ковидной вирусной инфекции выставлялся исключительно при положительном ПЦР. В настоящее время пандемия сохраняется, появляются новые штаммы и всем следует оставаться начеку. Оценки проделанной работы следует давать непредвзято и объективно, возможно сравнительно-сопоставительным методом. Статистика по смертности от ковид, представленная Нацстаткомом может отличаться от статистики Минздрава КР. Поскольку в Нацстатком поступают свидетельства о смерти из ЗАГСов на основании заключений паталогоанатомов, в Минздрав же информация поступает со всех организаций здравоохранения, выписки из эпикризов историй болезни. Еще раз обращаю внимание на то, что сопутствующие диагнозы и осложнения, например, инфаркты или инсульты, выставлялись основным клиническим диагнозом при отсутствии лабораторного подтверждения наличия коронавируса, - заявила Исмаилова.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева заявила, что официальные данные по смертности от COVID-19 в Кыргызстане на несколько тысяч отличаются от реальных цифр.


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URL: https://www.vb.kg/396263
Теги:
Аида Исмаилова, Эльвира Сурабалдиева, коронавирус
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