Погода
$ 84.50 - 84.81
€ 102.30 - 103.00

Выборы президента и референдум. Итоги аннулированы на 8 участках

221  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На восьми избирательных участках территориальные избирательные комиссии аннулировали итоги голосования. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

По состоянию на 17 января из 54 территориальных избирательных комиссий сдали протокола:

- Ошская область (Чон-Алайская, Алайская , Араванская, Кара-Суйская);

- Таласская область (Манасская, Таласская, Кара-Буринская, Бакай-Атинская);

- Джалал-Абадская область (Аксыйская ТИК, Ала-Букинская, Кара-Кульская, Майлуу-Сууская, Таш-Кумырская, Сузакская, Тогуз-Тороуская, Чаткальская);

- Нарынская область (Нарынская городская,Кочкорская, Нарынская, Жумгалская, Ат-Башинская);

- Иссык-Кульская область (Караколская, Балыкчинская, Ак-Суйская, Жети-Огузская);

- Чуйская область (Аламудунская, Жайылская, Кеминская, Чуйская, Сокулукская, Панфиловская, Токмокская);

- Баткенская область (Баткенская городская, Кызыл-Кийская, Баткенская, Лейлекская, Сулюктинская).

Не сдавшие:

- г. Бишкек;

- г.Ош;

- Ошская область (Кара-Кулжинская, Ноокатская);

- Таласская область (Таласская городская);

- Джалал-Абадская область (Базар-Коргонская, Жалал-Абадская, Ноокенская, Токтогульская);

- Нарынская область (Ак-Талинская);

- Иссык-Кульская область (Иссык-Кульская, Тюпская, Тонская);

- Чуйская область (Ысcык-Атинская, Московская);

- Баткенская область (Кадамжайская).

По решению территориальных избирательных комиссиях аннулированы итоги голосования на восьми избирательных участках №5901 (Ош), 5584 (Кара-Суу), 5493 (Араванский район), 4064 (Нарын), 8004 (Лейлекский район), 8113 и 8116 (Кадамжайский район).

Центральная избирательная комиссия проведет итоговое заседание, на котором будут рассмотрены все заявления и жалобы. По каждому будет принято решение. После этого объявят окончательные итоги голосования.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396265
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  