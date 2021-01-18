Выборы президента и референдум. Итоги аннулированы на 8 участках

На восьми избирательных участках территориальные избирательные комиссии аннулировали итоги голосования. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

По состоянию на 17 января из 54 территориальных избирательных комиссий сдали протокола:

- Ошская область (Чон-Алайская, Алайская , Араванская, Кара-Суйская);

- Таласская область (Манасская, Таласская, Кара-Буринская, Бакай-Атинская);

- Джалал-Абадская область (Аксыйская ТИК, Ала-Букинская, Кара-Кульская, Майлуу-Сууская, Таш-Кумырская, Сузакская, Тогуз-Тороуская, Чаткальская);

- Нарынская область (Нарынская городская,Кочкорская, Нарынская, Жумгалская, Ат-Башинская);

- Иссык-Кульская область (Караколская, Балыкчинская, Ак-Суйская, Жети-Огузская);

- Чуйская область (Аламудунская, Жайылская, Кеминская, Чуйская, Сокулукская, Панфиловская, Токмокская);

- Баткенская область (Баткенская городская, Кызыл-Кийская, Баткенская, Лейлекская, Сулюктинская).

Не сдавшие:

- г. Бишкек;

- г.Ош;

- Ошская область (Кара-Кулжинская, Ноокатская);

- Таласская область (Таласская городская);

- Джалал-Абадская область (Базар-Коргонская, Жалал-Абадская, Ноокенская, Токтогульская);

- Нарынская область (Ак-Талинская);

- Иссык-Кульская область (Иссык-Кульская, Тюпская, Тонская);

- Чуйская область (Ысcык-Атинская, Московская);

- Баткенская область (Кадамжайская).

По решению территориальных избирательных комиссиях аннулированы итоги голосования на восьми избирательных участках №5901 (Ош), 5584 (Кара-Суу), 5493 (Араванский район), 4064 (Нарын), 8004 (Лейлекский район), 8113 и 8116 (Кадамжайский район).

Центральная избирательная комиссия проведет итоговое заседание, на котором будут рассмотрены все заявления и жалобы. По каждому будет принято решение. После этого объявят окончательные итоги голосования.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления.