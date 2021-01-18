Кыргызстанцы в России начинают вакцинироваться от коронавируса

В России с 18 января начинается массовая вакцинация от коронавируса. Среди тех, кто проходит эту процедуру, есть и уроженцы Кыргызстана.

Напомним, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, состоявшемся на минувшей неделе.

"Прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как у нас происходит и по другим заболеваниям, например, по гриппу", - сказал глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что правительство готово с указанной даты приступить к данной работе. По ее словам, сейчас в России работает 1331 прививочный пункт и это количество будет расти. Кроме того, до конца января в гражданский оборот должны поступить 2,1 млн доз вакцины "Спутник V".

"Вакцина российская - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых", - заявил на том же совещании Владимир Путин.

Он подчеркнул, что препарат легок в транспортировке, так как не требует особых условий хранения, например, очень низких температур, как зарубежные лекарства. Кроме того, по словам главы государства, вакцина доказала свою безопасность.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа 2020 года - раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания - 100%.

Приступить в России к масштабной вакцинации населения Владимир Путин распорядился еще в начале декабря 2020 года. Но сначала прививку могли сделать граждане из групп риска - врачи, учителя и социальные работники. Затем постепенно кампанию стали расширять и на других людей. И вот теперь начался этап массовой вакцинации.

"Ранее привились уже и некоторые наши соотечественники в России. Правда, как и многие другие, они в своей массе до последнего времени не торопились сделать это. Наверное, был какой-то период выжидания. Но теперь, думается, он уже миновал, и сейчас люди поспешат в прививочные кабинеты", - говорит президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

Комментируя ситуация с коронавирусом среди кыргызстанцев в России, он отметил, что минувшие месяцы пандемии уже приучили их к необходимым мерам предосторожности. "Многие наши соотечественники, и те, кто являются гражданами России, и те, кто временно находится в стране, выполняют требования профилактики, надевают маски. К сожалению, случаи заболевания среди них продолжают иметь место. Но, полагаю, таких историй сегодня гораздо меньше, чем, скажем, в минувшие зиму-весну", - отмечает Кожоев.