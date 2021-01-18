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Водитель на Лексусе сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

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- Екатерина Улитина
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Водитель на автомашине "Лексус" на пересечении улицы Кулиева и проспекта Чуй сбил 15-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Наезд произошел 12 января примерно в 14.45.

Подросток 2005 года рождения была доставлена с травмами в 3-ю детскую больницу Бишкека.

В ходе оперативно-розыскных мер сотрудники отдела розыска Управления патрульной службы милиции по подозрению автонаезда задержали водителя автомашины марки " Lexus " под управлением которого был гражданин Т.З 1979 года рождения.

По данному факту автомашина водворена на специализированную стоянку, водитель доставлен в Следственную службу ГУВД г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/396268
Теги:
Бишкек, Патрульная милиция, автонаезд
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