МВД: Лица, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от ответственности

В целях предотвращения преступлений и нарушений с применением огнестрельного оружия территориальными подразделениями Министерства внутренних дел КР проводятся оперативно-профилактические мероприятия по изъятию данного оружия из незаконного оборота. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, в 2020 году органами внутренних дел изъято 125 единиц огнестрельного оружия (автоматов 2 ед., пистолетов 2 ед., различных типов нарезного оружия 35 ед., гладкоствольного 62 ед., газо- травматического 16 ед., пневматического 4 ед., обрезов и кустарного производства 4 ед.) и различных боеприпасов 28 единиц.

"Надо отметить, что граждане активно помогают органам внутренних дел в части добровольной сдачи, так за 2020 год добровольно сдано 92 единицы оружия (гладкоствольное 78 ед., нарезного 1 ед., газо-травматического 7 ед., обрезов и кустарного производства 2 ед.) различных боеприпасов 9 единиц.

В связи с этим Министерство внутренних дел КР напоминает, что согласно статьи 29-1 Закона КР "Об оружии" граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица могут добровольно сдать на возмездной или безвозмездной основе найденные или незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы.

В соответствии с постановлением Правительства КР "Об утверждении Порядка добровольной сдачи найденных или незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а равно взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной и безвозмездной основе" предусмотрена выплата денежной компенсации за добровольно сданное оружие от 1600 до 16 000 сом, в зависимости от типа оружия.

В целях легализации огнестрельного оружия, находящегося незаконно на руках у граждан, Министерство внутренних дел предлагает гражданам добровольно сдавать огнестрельное охотничье оружие в органы внутренних дел с последующей регистрацией этого оружия на граждан, сдавших его.

То есть после проведения баллистических и прочих экспертиз, установления принадлежности данного оружия (не значиться украденным, утерянным, использованным в совершении преступления) и предоставления необходимого пакета документов гражданином на соответствие требованиям законодательства КР в части приобретения охотничьего огнестрельного оружия, данное оружие может быть зарегистрировано на данного гражданина.

МВД КР обращается к гражданам и предлагает проявить сознательность, оказать содействие милиции в своевременном выявлении и изъятии незаконного оружия, боеприпасов, а также призывает добровольно сдать данные предметы.

В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности. С целью добровольной сдачи оружия и боеприпасов не обязательно приезжать в ОВД, можно позвонить по телефону в милицию, и сообщить о намерении добровольно сдать оружие и боеприпасы, известить об этом участкового уполномоченного милиции, и в этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности, за их хранение", - говорится в сообщении МВД.