"Молодежь Кыргызстана не должна оставаться наедине со своими проблемами"

Молодежь от новой власти, в первую очередь, ждет создания новых рабочих мест и достойной заработной платы. Необходимо уделить внимание системе образования. Об этом в рамках онлайн-конференции: "Выборы 2021. Каких решений ждет молодежь от новой власти?" сообщила студентка Международного университета КР Айдана Акылбекова.

Она отметила, что в Кыргызстане сложно построить карьеру – нужны связи или деньги, ведь знания не стоят на первом месте, не работают социальные лифты.

- По этой причине многие уезжают из страны. Причем большая часть тех, кто отправляется в трудовую миграцию – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Но они это неверно. Они должны получать качественное образование у себя на родине и здесь же, в Кыргызстане, претендовать на перспективные государственные должности, в том числе, высокопоставленные, - считает студентка.

Акылбекова подчеркнула, что нужно создать условия для активного участия молодежи КР в реализации государственной политики.

- Она не должна оставаться наедине со своими проблемами. Их нужно решать в рамках эффективных государственных программ. Тогда молодые люди не будут подвергаться радикализации, которая на сегодняшний день все еще является актуальной проблемой, - добавила студентка.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".