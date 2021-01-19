Тариф за проезд в маршрутках: убегать от проблемы становится труднее

Водители маршрутных такси потребовали повысить тариф за проезд. В противном случае они грозят бойкотом. С недовольными текущим положением дел в транспортной сфере встретились представители муниципалитета. Правда, ничего вразумительного предложить так и не смогли, попытавшись спустить все на тормозах, как привыкли это делать. Однако убегать от проблемы с каждым разом чиновникам становится все труднее.

А транспорта все меньше...

За последние несколько месяцев "Вечерка" неоднократно поднимала накопившиеся проблемы в сфере пассажирских перевозок. В их числе резкое сокращение количества маршрутных такси, отсутствие инвесторов, желающих вложиться в покупку автобусов, и так далее. А причина у них одна - низкая стоимость проезда. И страдают от этого не только частники, но и муниципальные структуры.

Действующий тариф за проезд не просто не позволяет водителям маршрутных такси нормально зарабатывать, он не дает им возможности полноценно обслуживать машины. И люди переходят работать в другие сферы. Эта тенденция набирает обороты.

По информации управления городского транспорта, озвученной его представителями в конце прошлого года, на сегодняшний момент в Бишкеке закрылось 25 маршрутов - некому на них работать. Остаются лишь те линии, где большой пассажиропоток. И если прежде ежедневный плановый выход составлял 2500–2600 машин, то сейчас эта цифра упала до 1800, а порой проседает до 1500. По данным профильных ассоциаций, и того меньше - 1000–1100 выходов в день.

Иными словами, если раньше шоферы пытались чего–то добиться, обращаясь в мэрию с письмами и даже устраивая забастовки, то сейчас просто опустили руки и уходят. Другое дело, что не у всех есть такая возможность. Так как часть предпринимателей (а водители это в первую очередь бизнесмены) покупали свои транспортные средства в кредит и теперь вынуждены возвращать заемные деньги и проценты. А при нынешнем тарифе это уже практически невозможно. Поэтому они оказались заложниками ситуации.

Но не надо думать, будто бы низкий тариф - это проблема исключительно частников. Муниципальные предприятия также с трудом сводят концы с концами. Из–за этого нет нормального обслуживания машин, отсутствует возможность повысить заработную плату сотрудникам и так далее. А потому наблюдается значительная текучка кадров.

В ход пошли ультиматумы

В результате недовольство людей достигло апогея, и инициативная группа из числа водителей маршрутных такси поставила вопрос ребром - или повышение тарифа, или остановка частного пассажирского транспорта.

- Инициативная группа потребовала от нас устроить им встречу с чиновниками мэрии, - рассказал руководитель ассоциации "Альянс Бус" Григорий Николаиди. - Но мы сначала провели собственную коллегию, в которой приняли участие руководители фирм и шоферы. Мы попытались объяснить недовольным, что забастовками дела не решаются. Это, в конце концов, противозаконно. Но они не хотят слушать, поскольку доведены до отчаяния. Поэтому и была организована встреча с руководством мэрии.

Со стороны муниципалитета присутствовали вице–мэр Азиз Алымкулов, курирующий вопросы транспорта, спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров, а также народный избранник Сайдахмат Исмаилов и даже заместитель начальника ГУВД столицы Эрлан Атантаев. Водители в очередной, уже, наверное, сотый, раз напомнили, что тарифная сетка не менялась с 2012 года.

- В апреле будет 9 лет, - говорит Григорий Николаиди. - Надо ли объяснять, что за это время многократно выросли цены на бензин и запасные части, увеличилась стоимость продуктов, которые, как и все остальные люди, приобретают наши шоферы, подорожали вещи, мебель, бытовая техника и все остальное.

Инициативная группа на встрече заявила, что тарифы за проезд должны подняться до 15 сомов. Азиз Алымкулов ответил, что вопрос повышения нельзя решить одномоментно. Для этого необходимо провести ряд процедур, а потом уже внести вопрос на рассмотрение депутатов городского кенеша. Они и принимают окончательное решение. Да и время нынче сложное, совершенно не подходящее для подобных новшеств. Тем более для столь резкого повышения, которое однозначно не поддержат горожане. Нужно делать все поэтапно.

В свою очередь Жаныбек Абиров сообщил, что в городской кенеш проект постановления мэрии о повышении стоимости проезда не поступал. А перед этим он должен пройти согласование с Министерством экономики и антимонопольным ведомством. И после проведения анализа станет понятно, на сколько нужно повышать нынешнюю цену. Может быть, эксперты дадут заключение, что не до 15 сомов, а, например, до 12 или вообще до 20.

Поддержал коллег и Эрлан Атантаев, который заявил, что повышение стоимости проезда в маршрутных такси может привести к нарушению общественного порядка. Дескать, если повысить тарифы, то завтра люди выйдут на улицы. По мнению милиционера, возможности для повышения уже упущены, нужно было делать это давно.

При этом депутат Сайдахмат Исмаилов заявил о готовности городского парламента рассмотреть вопрос, но только после необходимых процедур. Поэтому перевозчикам предложили создать группу, которая займется расчетами и внесет их в управление городского транспорта. Ну а дальше - экспертизы, анализ регулятивного воздействия, общественное обсуждение, рассмотрение всеми комиссиями БГК и только потом сессия.

Вместо помощи угрозы

В общем, чиновники сделали все так же, как и всегда. В надежде, что водители не захотят связываться со всей этой бюрократией и успокоятся. Но перевозчики, судя по всему, намерены добиваться своего.

- На встрече водители справедливо заявили, что они такие же люди, как и все остальные. Им непонятно, почему мэрия защищает одну группу населения в ущерб другой. Все требования, которые они озвучили, вполне объективны. Но никакие аргументы на принимающих решения должностных лиц не действуют. Взять хотя бы тот факт, что муниципалитет ни разу не поднял вопрос тарификации перед бишкекскими депутатами. Хотя мы множество раз официально обращались, собирали рабочие группы, комиссии, делали расчеты, вносили предложения. Все без толку. Кроме обещаний рассмотреть и бесконечных увещеваний войти в положение пассажиров, мы ничего не слышали. Мало того, сами депутаты, как рассказал Сайдахмат Исмаилов, давали поручение чиновникам подготовить информацию по тарифу и текущему состоянию дел в сфере. Но и это не было исполнено, - говорит Григорий Николаиди.

Также глава ассоциации сообщил, что при каждом рассмотрении вопроса тарификации от руководителей фирм требуют успокоить своих водителей. Иначе грозят отобрать маршруты и передать их Бишкекскому пассажирскому автотранспортному предприятию.

- Но что это решает? Как будто под крылом мэрии люди начнут зарабатывать больше. Там те же 10 сомов за проезд. Ничего не изменится, и тому есть хорошее подтверждение. БПАТП передали уже около 15 линий. Но только две из них работают, остальные стоят. Что может быть еще показательнее? - задается вопросом Николаиди.

Шахматисты из чиновников так себе

На этот раз, похоже, отмахнуться от требований перевозчиков у чиновников не выйдет. Слишком долго они оттягивали рассмотрение этого злободневного вопроса. Да еще и мечтали, что на такой тариф найдется инвестор, который купит автобусы большей вместимости. Хотя, как правильно заметил Азиз Алымкулов, можно было сделать все поэтапно, не напрягая население. Скажем, проводить повышение по одному сому в год.

А теперь, согласимся с Эрланом Атантаевым, уже поздно что–то делать, напряжение достигло апогея. С одной стороны, если резко поднять тариф, то это и вправду может привести к социальному напряжению: после пандемии у многих граждан возникли серьезные финансовые затруднения, и каждая копейка на счету.

С другой - к нему может привести и отказ чиновников в повышении стоимости проезда. Все очень просто. Перевозчиков и мэрию не связывают договорные отношения. Большая часть контрактов истекла еще в 2013–2014 годах. Повторный конкурс мэрия все никак не соизволит объявить вот уже 8 лет. А потому водители со спокойной душой могут просто не выйти на работу. И с юридической стороны к ним не подкопаешься.

В этом случае муниципальный транспорт не справится с пассажиропотоком и опять же возникнет социальное напряжение. Шах и мат. Своим многолетним популизмом на тему тарифа чиновники поставили себя в такое положение, при любом выходе из которого могут возникнуть серьезные проблемы. Конечно, они переведут стрелки на шоферов, и толпа это проглотит. Вот только ситуацию это не исправит.

Но выход все же есть - дотации. Мэрии необходимо в кратчайшие сроки разработать действенный механизм поддержки водителей и осуществлять ее ровно до тех пор, пока цена на проезд не дойдет до приемлемого уровня. И пусть на это уйдет пять лет. Иначе сфера пассажирских перевозок просто рухнет.

Конечно, дотировать придется из кармана налогоплательщиков. Но все же это не так ощутимо, как платить по 15 сомов за проезд, помимо того, что уже оплатил налоги. Но другого приемлемого способа решить проблему на данный момент нет.