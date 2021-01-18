Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop

Компания MegaCom рада сообщить о запуске собственного маркетплейса MegaShop (www.ms.kg) – современной торговой интернет-платформы, предоставляющей покупателям широкий выбор товаров по привлекательным ценам.

Процесс купли-продажи через MegaShop прост и понятен – сделки можно совершать в реальном времени. Также действует эффективная система бонусов, кешбэков, подарков и акций.

Маркетплейс MegaShop предоставляет субъектам бизнеса возможность вести торговлю в Интернете, устанавливая выгодную стоимость товаров и используя удобные инструменты в коммерции:

создание собственного интернет-магазина; продвижение товаров и услуг; реклама, аналитика, маркетинг; увеличение спроса на товарное предложение; функции защищённых оплат онлайн.

Предпринимателям больше нет необходимости беспокоиться о затратах на создание сайта, аренду торговых площадей и содержание штата менеджеров. Все, что нужно – подать заявку на сайте маркетплейса и создать онлайн-магазин. Продвигайте свой бизнес через платформу MegaShop здесь и сейчас, не тратя при этом ни сома!

Есть вопросы? Звоните по номерам 5005 (для абонентов MegaCom) и 0559 005 005 (для абонентов других сотовых операторов).

MegaShop - с нами всегда выгодно!