Финполу на заметку. Сотрудники ККАГЭ заявляют об афере в ведомстве

В редакцию VB.KG обратились сотрудники Кыргызской комплексной аэрогеодезической экспедиции (ККАГЭ) – структурное подразделение Госкартографии. Они заявили, что в их ведомстве после смены начальства начались интриги и непонятные схемы. А их попытки пожаловаться на начальство, натыкаются на обман.

По словам сотрудников, 14 января 2019 года директором Госкартографии был назначен Н.Д. Исабеков вместо ранее занимавшего эту должность А.Т. Маматова.

- Кыргызская комплексная аэрогеодезическая экспедиция (ККАГЭ), выполняет топографо-геодезические работы, делимитацию и демаркацию границ на территории КР. Бессменным начальником ККАГЭ был Н.Мандычев, который проработал в экспедиции 50 лет, являлся высококвалифицированным специалистом, профессионалом своего дела. Но в мае 2019 года уволил Мандычева по причине пенсионного возраста. До этого, в октябре 2017 года, начальником отдела материально-технического снабжения и хозяйства (ОМТСиХ) Госкартографии стал К.Т. Мамбетов, - рассказывают сотрудники.

4 июня 2019 года Исабеков назначает Мамбетова начальником ККАГЭ. При этом Мамбетов по образованию преподаватель истории, не имеет представления о работе в геодезической отрасли.

- Вступив в должность, он сразу начал принимать на работу главных по геодезическому образованию. Все эти 6 человек, только числились, рабочие места за ними закреплены не были, должностные обязанности они не выполняли, коллектив экспедиции их никогда не видел. Но при этом двое из них были во всех командировочных удостоверениях. Более того, Мамбетов оформлял на себя командировки на полевой контроль, хотя ни разу на объекты не выезжал. Также он собирал деньги с бригад, вернувшихся из командировок с полевых работ. Им были проданы две машины ГАЗ-66 на ходу. Вел себя неуважительно к коллективу, привлекал сотрудников по личным делам, - сетуют сотрудники ККАГЭ.

В октябре 2020 года было написало обращение коллектива по данным фактам. Направлено оно было в ГКНБ, Аппарат президента, финансовую полицию и в Счетную палату.

- 6 ноября Исабеков собрал коллектив ККАГЭ в Госкартгографии и сказал, что пришел ответ из ГКНБ, в котором говорилось, что обращение составлено неверно и чтобы вопрос решался внутри Госкартографии. Им была создана комиссия из сотрудников Госкартографии, собраны объяснительные записки с сотрудников ККАГЭ. В приказе от 11 ноября 2020 года были указаны нарушения Мамбетова, приложены объяснительные записки сотрудников ККАГЭ. В это же время все "мертвые души" подали заявления на увольнение по собственному желанию, - отмечают сотрудники ведомства.

18 ноября 2020 года Исабеков собрал в своем кабинете комиссию и представителей трудового коллектива и сказал, что Мамбетов признался в фактах, указанных в приказе, пообещал назначить начальником ККАГЭ сотрудника Госкартографии, т.е. удовлетворить требования коллектива.

- Взамен этого был переделан оригинал заключительного акта работы комиссии. Новый акт не подписал только один член комиссии, остальные с ним согласились. После Исабеков вернул Мамбетова на прежнюю должность, а затем объявил конкурс на вакансию начальника ККАГЭ. После сам создал конкурсную комиссию, в которую назначил от ККАГЭ своего представителя. Вот только буквально за неделю до этого была вакантна должность главного бухгалтера Госкартографии и на нее без всякого конкурса назначили работника планового отдела Госкартографии. Конкурс прошел 10 декабря 2020 года, победил И.Ж.Каракозуев, являющийся военнослужащим. Председателем конкурсной комиссии был А. Мурзаев – замдиректора Госкартографии, друг Исабекова и Мамбетова. Понятное дело, что коллектив ККАГЭ не признает результаты конкурса, - возмущены сотрудники.

По словам сотрудников, трудовой коллектив ККАГЭ написал еще одно обращение по результатам конкурса, которое направил в Госагентство по земельным ресурсам (ГАЗР) и в Госкартографию.

- Но в установленные сроки ответ так и не был получен. Трудовой коллектив экспедиции был обманут, было написано еще одно обращение, - добавили сотрудники госведомства.