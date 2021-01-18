В МВД опровергли сообщение о возвращении осужденного за коррупцию чиновника

В УВД октябрьского района опровергли информацию о возвращении в Кыргызстан Насирбека Алмаматова, который бежал из страны из-за уголовного преследования за коррупцию. Информация, что он якобы вернулся в КР, воспользовавшись объявленной экономической амнистией, была опубликована в ряде отечественных СМИ.

"Насирбек Алмаматов находится в розыске, официальных данных о том, что он пересекал границу нет. Розыскные мероприятия продолжаются", - сообщили VB.KG в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Напомним, бывший начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбек Алмаматов был задержан в 2018 году. Следствие доказало, что он разработал коррупционную схему и получал деньги за оформление автомобилей и водительских удостоверений. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы, однако Городской суд отпустил чиновника на свободу, заменив заключение в колонии на штраф в 3,3 млн сомов. Позже Верховный суд изменил приговор, но к этому времени Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны. В ноябре 2019 года он объявлен в розыск.