Погода
$ 84.50 - 84.81
€ 102.30 - 103.00

В МВД опровергли сообщение о возвращении осужденного за коррупцию чиновника

53  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В УВД октябрьского района опровергли информацию о возвращении в Кыргызстан Насирбека Алмаматова, который бежал из страны из-за уголовного преследования за коррупцию. Информация, что он якобы вернулся в КР, воспользовавшись объявленной экономической амнистией, была опубликована в ряде отечественных СМИ.

"Насирбек Алмаматов находится в розыске, официальных данных о том, что он пересекал границу нет. Розыскные мероприятия продолжаются", - сообщили VB.KG в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Напомним, бывший начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбек Алмаматов был задержан в 2018 году. Следствие доказало, что он разработал коррупционную схему и получал деньги за оформление автомобилей и водительских удостоверений. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы, однако Городской суд отпустил чиновника на свободу, заменив заключение в колонии на штраф в 3,3 млн сомов. Позже Верховный суд изменил приговор, но к этому времени Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны. В ноябре 2019 года он объявлен в розыск.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396285
Теги:
коррупция, розыск, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  