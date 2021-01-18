В Исфане встретили первый регулярный авиарейс из Бишкека

В аэропорту имени Исхака Разакова в городе Исфана сегодня, 18 января 2020 года, встретили первый рейс по маршруту Бишкек-Исфана-Бишкек. Из Бишкека прилетели 81 пассажир, а из Исфаны улетели 105 пассажиров, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

"Сегодня радостный день, так как открытие прямого рейса из Бишкека в дальный район страны - Лейлекский район объединяет и облегчает путь кыргызстанцев. Ремонтные работы полностью завершены и аэропорт прошёл соответствующую сертификацию", - сказал заместитель Генерального директора ОАО "Международный аэропорт "Манас" Абдумалик Бусурманкулов.

В свою очередь, благодарность выразил аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов.

"Отрадно, что после нескольких лет аэропорт в городе Исфана вновь начал функционировать. Наши жители ждали этого дня, так как за 1 час 15 минут можно без проблем долететь до столицы", - сказал он.

Регулярные авиарейсы по маршруту "Бишкек-Исфана-Бишкек" выполняет авиакомпания Tez Jet частотой 1 раз в неделю - по понедельникам.

Длительность полета составляет 1 час 15 минут.

Вылет из Бишкека – 11:00,

прилет в Исфану – 12:15.

Вылет из Исфаны – 13:05,

прилет в Бишкек – 14:20.

Справочно: В 2020 году аэропорту присвоили имя Исхака Раззакова. Также завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Уложено 75 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия с применением современного специального геосинтетического материала-геосетки. Длина взлетной полосы - 1 735 м, ширина - 35 м.

Кроме этого, в 2019 году был построен новый аэровокзал общей площадью 553 кв. м с новыми стойками регистрации, досмотровыми аппаратами, багажной лентой, комнатой матери и ребенка. Созданы все благоприятные условия для пребывания пассажиров в аэропорту.