Московские стройкомпании наймут до 14 тысяч рабочих из Узбекистана

Две крупные строительные компании России договорились об организованном наборе рабочих в Узбекистане. До конца года на стройки Москвы и Московской области могут трудоустроиться 14 тысяч граждан этого государства.

По информации Министерства занятости Узбекистана, представители российских компаний "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" прибыли в республику для отбора работников на стройки. Поиск кандидатов рабочих специальностей, в частности, маляров, монтажников и сантехников, будет продолжаться во всех областях страны до конца января. Всего в этом году компании могут дать работу на своих объектах 14 тысячам человек.

В последние месяцы власти России и Узбекистана активизировали совместную работу по организации миграции. Договор между странами о наборе сотрудников был подписан более десяти лет назад, однако на практике он почти не работал. Теперь в республике открываются центры подготовки, где обучают русскому языку, рабочим специальностям, помогают подготовить документы для официального трудоустройства и пройти медкомиссию.

Отметим, что в России работают около 1,5 млн граждан Узбекистана. Треть из них, по заявлению властей республики, делают это нелегально. Миграционное ведомство подчеркивает наличие барьеров и сложностей для иностранцев в России, что толкает их на неофициальный труд. Одновременно с этим многие узбекистанцы уехали на родину из-за пандемии и не могут вернуться, поскольку границы остаются закрытыми. Организованный набор рабочих стал для строительных компаний решением кадрового голода, который образовался после оттока мигрантов.

Источник: media-mig.ru