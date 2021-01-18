В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви

Кыргызская Республика в лице Государственной налоговой службы при Правительстве КР и оператора национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в КР – ЗАО "Альфа Телеком" – с 4 января 2021 года одной из первых среди государств-членов ЕАЭС приступила к выдаче кодов маркировки для поставщиков обувной продукции в Российскую Федерацию, которые генерируются информационной системой РФ.

Как получить коды маркировки?

Поставщикам обувной продукции в Российскую Федерацию до заключения с оператором маркировки договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота обувных товаров необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan. Для заключения договора с оператором маркировки необходимо обратиться в центр обслуживания по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123. После заключения договора поставщику обувной продукции предоставляется доступ в систему, в которой производится заказ кодов маркировки, регистрируется их нанесение на товар и его отгрузка.

ВАЖНО! В настоящее время ЗАО "Альфа Телеком" ведет активную работу по запуску предоставления кодов маркировки для остальных товарных групп, подлежащих обязательной маркировке в Российской Федерации.

Какова стоимость кода?

Стоимость кода маркировки в Российской Федерации утверждена Постановлением Правительства РФ №577 от 8 мая 2019 года и составляет 50 копеек без учета НДС.

С дополнительной информацией по маркировке товаров можно ознакомиться на официальном сайте системы "Текшер": https://main.teksher.kg, а также по номеру: 0 999 333 999.