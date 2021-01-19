В Бишкеке необычно отметили 65-летие академика Абдылдажана Акматалиева

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова необычно прошло чествование госчиновниками и деятелями науки и культуры директора Института языка и литературы имени Айтматова, лауреата Государственных премий КР, доктора филологических наук Абдылдажана-Мелиса Акматалиева по случаю его 65-летия. О подробностях торжества VB.KG рассказали в академическом институте.

Несколько десятилетий Акматалиев был близким другом и доверенным лицом Айтматова, часто сопровождал мэтра в поездках по Кыргызстану, в Россию, Францию и другие страны.

Акматалиев – автор десятков книг и статей, посвященных творчеству Айтматова и эпосу "Манас". В последние годы акматалиевский институт – абсолютный рекордсмен Национальной академии наук по объему научных работ и количеству их переводов на иностранные языки.

В организации юбилейного торжества в Национальной библиотеке участвовали Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, Кыргызского драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова, Национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

На юбилейной выставке были представлены сотни книг, журнальных и газетных статей Акматалиева и возглавляемого им института и разные публикации, посвященные творчеству академика Акматалиева. Это три десятка изданных в виде книг вариантов эпоса "Манас", 40-томник серии "Народная литература", 15 томник серии "Выдающиеся акыны", 7-томник серии "Айтыш", 5-, 8- и 10-томные собрания сочинений Айтматова, 10-томник "История кыргызской литературы", энциклопедии "Сагымбай", "Саякбай", "Токтогул", "Алыкул Осмонов", "Айтматов" (3 тома), "Словарь тюркских наречий" Махмуда Кашгари (3 тома), "Благодатное знание" Юсуфа Баласагуни (3 тома), "Толковый словарь кыргызского языка" (2 тома), "Русско-кыргызский словарь" (4 тома).

Демонстрировались и авторефераты 19 докторских и 67 кандидатских диссертаций: столько у Акматалиева успешных учеников.

Затем в художественном исполнении актеров прозвучали поэтические произведения Акматалиева, в том числе посвященные памяти Айтматова. Лирические строки перемежались рассказами из жизни автора и сопровождались концертом ансамбля "Камбаркан".

В заключение были оглашены поздравления юбиляру от и. о. президента КР, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова, и. о. премьер-министра, первого вице-премьера Артема Новикова и других VIPов.

А накануне юбиляр получил важный зарубежный подарок. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР Кайрат Нурпеисов поздравил Акматалиева с избранием иностранным членом Национальной академии наук Казахстана и вручил соответствующие регалии: удостоверение и нагрудный знак.