Имущества и активов на $4 млн. Задержан начальник управления Финполиции

Задержан начальник Управления ГСБЭП при Правительстве КР Айбек Токоев по подозрению в незаконном обогащении. Об этом заявляет пресс-служба АКС ГКНБ КР.

Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызской Республики в рамках расследования дела досудебного производства по факту незаконного материального обогащения задержан начальник Управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП, майор финансовой полиции Т.А.Р. (Айбек Токоев).

"Установлено, что за время работы на руководящих должностях в органах ГСБЭП с 2014 года, со стороны Т.А.Р. было приобретено более 15 единиц недвижимого имущества в г. Ош и Бишкек, которые были оформлены на его близких родственников. Кроме того, Т.А.Р. были инвестированы значительные денежные средства в строительство 13-ти этажного многоквартирного жилого дома, ресторанов, магазинов и автозаправочных станций в г. Ош", - сообщают в ведомстве.

По предварительной оценке, общая стоимость недвижимого имущества и финансовых активов Т.А.Р. составляет более 4 миллионов долларов США, что не соответствуют его легальным доходам.

18 января 2021 года Т.А.Р. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех имущественных и финансовых активов Т.А.Р., а также определения их оценочной стоимости.