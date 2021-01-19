Китай развернул новый виток территориальных претензий к странам ЦА?

Территориальные претензии продолжаются. Китай вернулся к теме "Таджикистан всегда был нашей частью". Об этом пишет "Дикая Азия".

В статье отмечается, что китайские СМИ с начала этого года обратились к Таджикистану с территориальными претензиями. За 2 недели вышло 4 статьи. И параллельно госСМИ сообщили об издании новой книги об истории взаимоотношений КНР и Таджикистана

- Информпортал "Цветок – отражение истории", публикующий материалы на исторические темы, 3 января в статье "Откуда берет свои истоки Таджикистан с 9,28 млн. населения" утверждает, что республика "всегда был частью Китая". Автор статьи неизвестен. В статье без указания какого-либо исторического документа читателю внушается мысль, что не только Таджикистан, но и вся территория Центральной Азии принадлежала Китаю. Тем временем, China Daily Global сообщает об издании книги о дружбе и сотрудничестве КНР и Таджикистана, отмечая, что этой дружбе более тысячи лет, - подчеркивает "Дикая Азия".

Автор публикации уточняет, что из всех стран ЦА, Таджикистан оказался самым сговорчивым с Китаем. Республика сделала самую большую уступку КНР, тогда китайцы получили 1,1 тыс. кв. км земли.

Казахстан Китаю передал 407 кв. км., Кыргызстан - 161 кв.км., или 39% от их первоначальных требований.