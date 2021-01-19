Мать погибшего спецназовца требует привлечь к ответу Равшана Джеенбекова

Мать погибшего спецназовца ГКНБ Усена Ниязбекова, погибшего во время спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева, Окмот Мамаева обратилась в генпрокуратуру с жалобой на экс-кандидата в президенты Равшана Джеенбекова. Об этом она заявила изданию koom.press.

По ее словам, Джеенбеков назвал ее сына убийцей.

- И этот недалекий человек еще претендовал на пост президента? В суде он меня оскорблял, материл, разговаривал со мной на ты. "Твой сын убийца", - кричал он мне. Я написала заявление на него в генеральную прокуратуру. Пусть докажет, что мой сын убийца. В противном случае пусть отвечает, - сказала Мамаева.

Напомним, 7 августа во время кой-ташских событий пуля пробила бронежилет Усена Ниязбекова. ГКНБ сделал вывод, что его ранили из снайперской винтовки.

Усенбек Ниязбеков - подполковник органов нацбезопасности, заместитель руководителя спецподразделения "Альфа". Родился в 1972 году. На службе в "Альфе" с 2000 года.