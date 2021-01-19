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Газпром продает жителям Джалал-Абада отечественный газ по цене импортного?

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- Азиз Осмонов
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После продажи "Кыргызгаза" "Газпрому" жители Джалал-Абада стали платить за газ так же, как в Бишкеке и Оше. И это при том, что газ получают по-прежнему свой, отечественный, кочкор-атинский. Курс доллара на него никак не влияет, так как покупается за сомы, а не за доллары. Вот как так? Таким вопросом в соцсетях задался пользователь Бакыт Молдожанов.

Он напомнил, что до продажи "Кыргызгаза" "Газпрому", джалал-абадцы платили за газ на порядок меньше, чем южная и северная столицы Кыргызстана, сидящих на импортном, узбекистанском газе.

- А все потому, что регион снабжался местным, отечественным, кочкор-атинским газом, а не импортным, узбекистанским. Даже когда раньше Узбекистан отрубал газ за долги, и две столицы сидели без газа, в Джалал-Абаде перерыва в подаче газа не было, и он всегда был в домах, - добавил Бакыт Молдожанов.

Действительно, почему тогда с жителей этого региона идет повышенная оплата за "голубое топливо"?

"Чей карман пополняется от этой прибыли?", - возмущаются граждане в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/396310
Теги:
газ, Джалал-Абадская область, правительство, тарифы, цены, Кыргызгаз
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