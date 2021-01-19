Усупов: Срок Абдыкеримова истек, необходимо выбрать нового президента НОК

Необходимо выбрать нового президента Национального олимпийского комитета КР, так как срок нынешнего главы НОК Шаршенбека Абдыкеримова давно истек. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился глава бишкекской Федерации бокса Тилек Усупов.

По его словам, еще в ноябре прошлого года должны были состояться выборы нового президента НОК КР.

- Не за горами олимпийские игры в Токио, а нас до сих пор не выбран новый глава олимпийского комитета. Срок нынешнего президента мало того, что истек, так он еще напрочь не выполняет свои функции. Да, по регламенту, в случае чего даются дополнительные полгода, но ведь даже в этот период никакой работы не проводилось. Очень важно накануне Олимпийских игр назначить на этот пост знающего профессионала, - сказал Усупов.

Отметим, по неподтвержденной информации, президент НОК КР Шаршенбек Абдыкеримов находится за границей.