Повторно задержан бывший главный ветеринар Кыргызстана

Сотрудники антикоррупционной службы ГКНБ повторно задержали бывшего директора Госинспекции по ветиренарной и фитосанитарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в ходе следствия были выявлены новые коррупционные схемы в деятельности инспекции. В частности, по сведениям ГКНБ, инспекция проводила государственные закупки биопрепаратов и вакцин по завышенным ценам, а также в ведомстве проводились систематические поборы с подчиненных.

"Установлено, что под руководством директора Госинспекции К.Ж., в период с 2017 по 2020 годы были заключены заведомо невыгодные для государства контракты на поставку ветеринарных препаратов на общую сумму 90 млн. сом. Кроме того, выявлены факты незаконного назначения на вакантные руководящие должности лиц, не отвечающих квалификационным требованиям и без проведения обязательного конкурса. Также, следствием установлены факты систематических денежных поборов у работников Госинспекции со стороны К.Ж. при выдаче премий на общую сумму более 600 тыс. сом", - говорится в сообщении ГКНБ.

В рамках досудебного производства Калысбек Жумаканов находится в СИЗО ГКНБ.

Напомним, в ноябре 2020 года по факту коррупции Калысбек жумаканов уже был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР, однако по состоянию здоровья решением Бишкекского городского суда в отношении него была изменена мера пресечения на домашний арест.