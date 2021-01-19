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Вакцину от коронавируса "Спутник V" создал уроженец Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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Руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Денис Логунов оказался уроженцем Кыргызстана.

Заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Юрьевич Логунов родился в городе Фрунзе в 1978 году.

Высшее образование он получил в Кургском государственном медицинском университете по специальности "Биомедицинская инженерия".

В 2002 году Денис Логунов уже защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конструирование рекомбинантных аденовирусов птиц CELO для экспрессии генетической информации в организме млекопитающих и птиц".

С 2003 года работал в научно-исследовательском институте вирусологии имени Ивановского.

В 2011 году защитил докторскую диссертацию.

В 2019 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Логунов является автором более 140 научных работ.


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URL: https://www.vb.kg/396315
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус
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