Вакцину от коронавируса "Спутник V" создал уроженец Кыргызстана

Руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Денис Логунов оказался уроженцем Кыргызстана.

Заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Юрьевич Логунов родился в городе Фрунзе в 1978 году.

Высшее образование он получил в Кургском государственном медицинском университете по специальности "Биомедицинская инженерия".

В 2002 году Денис Логунов уже защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конструирование рекомбинантных аденовирусов птиц CELO для экспрессии генетической информации в организме млекопитающих и птиц".

С 2003 года работал в научно-исследовательском институте вирусологии имени Ивановского.

В 2011 году защитил докторскую диссертацию.

В 2019 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Логунов является автором более 140 научных работ.