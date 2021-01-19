В Кыргызстане передвижные приемные милиции получили автомобили

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков вручил ключи от автомобилей сотрудникам региональных подразделений. По инициативе главы МВД КР спецмашины изысканы из внутреннего резерва министерства и предназначены для укрепления областных ОВД. При этом, три специализированных автомобиля оборудованы радиосвязью и рабочими столами, сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, сегодня, 19 января у здания МВД состоялось торжественное вручение.

"В мероприятии приняли участие министр ВД, полковник милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра полковник милиции Октябрь Урмамбетов, сотрудники центрального аппарата министерства и ОВД областей. Микроавтобусы преданы в ОВД Токтогульского района Джала-Абадской области, Тюпского района Иссык-Кульской области, Манасского района Таласской области, определены для передвижных приёмных милиции.

Также по инициативе МВД КР переданы автомашины для передвижных приемных милиции Чоң-Алайского РОВД Ошской области, Баткенского РОВД Баткенской области и УВД города Ош. В настоящее время на территории республики работают 42 передвижные приемные милиции. В этом году планируется открытие ППМ в каждом районе нашей страны.

Выступая перед личным составом министр внутренних дел, полковник милиции Улан Ниязбеков подчеркнул, что главной задачей передвижных пунктов милиции является увеличение уровня защищенности общества, установление доверительных отношений, налаживание сотрудничества с населением.

"Приемные показывают свою эффективность и результативность, мы должны продолжать работу в данном направлении и улучшать результаты. Кроме того, в сельской местности участковые уполномоченные милиции обслуживают достаточно большую территорию и не всегда вовремя могут отреагировать на вызов. Вот почему передвижные пункты милиции очень нужны народу. В ППМ сотрудники милиции ведут приём граждан, разъясняют им вопросы правового характера, принимают заявления, сообщения и другую информацию о совершенных преступлениях, административных правонарушениях, событиях, угрожающих личной и общественной безопасности граждан. Одновременно ставится цель правового информирования населения, установления с гражданами доверительных отношений", - сказал глава МВД.

Министр поставил перед личным составом задачу по укреплению сотрудничества с Айыл окмоту. Зачастую, работа передвижных приемных милиции социально направлена, поэтому в состав экипажа входят не только милиционеры, прошедшие специальную подготовку - участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, но и представители общественно-профилактических центров, сотрудники органов местного самоуправления.

"В рамках проекта ОБСЕ "Инициатива общественной безопасности" в Кыргызстане много лет работают Передвижные приемные милиции. Милиционеры, несущие службу в спецавтомобилях, готовы помочь в любых вопросах, принять заявления о преступлениях, направить силы на пресечение правонарушений и задержание злоумышленников" - в ходе мероприятия сказал координатор Ассоциации местных сообществ по поддержке деятельности передвижных приемных милиции, полковник милиции в отставке Шамшыбек Мамыров

Министерство внутренних дел уделяет особое внимание оснащению региональных подразделений ОВД материально-техническими ресурсами для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в регионах. Новый автотранспорт позволит сотрудникам милиции регулярно выезжать в отдаленные районы, оперативно выполнять задачи по снижению преступности и предупреждению правонарушений, в том числе по профилактике семейного насилия и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Больше 10 лет сотрудникам милиции бороться с преступностью на улицах республики помогают передвижные приёмные милиции. Находящиеся в нём милиционеры готовы проконсультировать по любым правым вопросам, принять заявление о преступлении, направить силы на пресечение правонарушения и задержание злоумышленника. В 2020 году общее количество поездок ППМ составило 10 851, посещено 12 тыс 813 граждан, рассмотрено 10 066 обращений и заявлений, из них 4 797 - касающееся безопасности", - говорится в сообщении МВД.