В Бишкеке сельскохозяйственные ярмарки будут проходить на постоянной основе

По запросам граждан Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с мэрией и Правительством республики запускает проведение сельскохозяйственных ярмарок на постоянной основе. Очередная ярмарка в Бишкеке состоится 23 января 2021 года на пересечении улиц Киевской и Раззакова.
Реализация продукции по оптовым ценам для поддержки граждан остается важным критерием ярмарки. В предстоящем мероприятии примут участие 62 компании.
"Мы понимаем важность проведения ярмарок, отметили их востребованность и положительный отклик граждан, и готовы проводить их на постоянной основе. С каждым разом будем обновлять и улучшать формат мероприятия.
Главное - данная площадка предоставляет возможность для наших сельхозпроизводителей реализовать свою продукцию и познакомить граждан с отечественными брендами, которые вовсе не уступают международным, а зачастую являются лучше и качественнее", - отмечает Замминистр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Бермет Турсалиева.
Ярмарка состоится 23 января в 10:00, на ней будет представлена следующая продукция по заводским ценам:
• Мясная продукция 390 сомов
• Яйца 88-92 сомов
• Домашние куры 180-200 сомов
• Сметана 220 сомов
• Творог 180 сомов
• Топленое масло 270 сомов
• Домашний кефир 40 сомов
• Растительное масло 112-120 сомов
• Картошка 22-25 сомов
• Лук 15 сомов
• Морковь 20 сомов, овощи, напитки и др.