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В Бишкеке сельскохозяйственные ярмарки будут проходить на постоянной основе

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- ВБ
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По запросам граждан Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с мэрией и Правительством республики запускает проведение сельскохозяйственных ярмарок на постоянной основе. Очередная ярмарка в Бишкеке состоится 23 января 2021 года на пересечении улиц Киевской и Раззакова.

Реализация продукции по оптовым ценам для поддержки граждан остается важным критерием ярмарки. В предстоящем мероприятии примут участие 62 компании.

"Мы понимаем важность проведения ярмарок, отметили их востребованность и положительный отклик граждан, и готовы проводить их на постоянной основе. С каждым разом будем обновлять и улучшать формат мероприятия.

Главное - данная площадка предоставляет возможность для наших сельхозпроизводителей реализовать свою продукцию и познакомить граждан с отечественными брендами, которые вовсе не уступают международным, а зачастую являются лучше и качественнее", - отмечает Замминистр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Бермет Турсалиева.

Ярмарка состоится 23 января в 10:00, на ней будет представлена следующая продукция по заводским ценам:

• Мясная продукция 390 сомов

• Яйца 88-92 сомов

• Домашние куры 180-200 сомов

• Сметана 220 сомов

• Творог 180 сомов

• Топленое масло 270 сомов

• Домашний кефир 40 сомов

• Растительное масло 112-120 сомов

• Картошка 22-25 сомов

• Лук 15 сомов

• Морковь 20 сомов, овощи, напитки и др.


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URL: https://www.vb.kg/396319
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