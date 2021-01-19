Эксперт из РФ: Жапарову деваться некуда, он не может подставить людей

Результаты недавних выборов президента Кыргызстан прокомментировал на радио "Комсомольская правда" старший преподаватель факультета психологии Санкт-Петербургского госуниверситета Петр Бычков. В своем комментарии он сравнил две избирательные кампании последнего времени в республике. А именно – выборы в Жогорку Кенеш, итоги которых вызвали массовые протесты, и последующие выборы президента КР, в результате которых пост главы государства абсолютным большинством голосов занял Садыр Жапаров.

Сам Бычков, по его словам, в качестве международного наблюдателя порядка полутора месяцев находился на территории Кыргызстана, непосредственно видел все происходящее: "Мы изучали то, как это происходило осенью. И самая большая проблема - почему так произошло, почему вылилось в революцию, в отмену результатов выборов, несмотря на то, что они и осенью международными и местными наблюдателями были признаны абсолютно легитимными и честными. Но, как говорится, честно не значит справедливо".

"На самом деле, - продолжает Бычков, - в Кыргызстане принята очень продвинутая технологическая система подсчета голосов. Там биометрия, когда приходит на избирательный участок человек, прикладывает отпечаток пальцев, все наблюдатели видят, кто это. Это стандартные технологии, манипуляции там достаточно сложно применить… Но никто не может защититься и от зарубежного вмешательства, и от вливания колоссального количества нелегальных денег, что было осенью".

"Поэтому, как говорится, выборы в ЖК, может быть, и были честными, но были абсолютно несправедливы. А ментальность кыргызов она очень свободолюбива, поэтом они с этим не стали мириться", - резюмирует эксперт.

По поводу досрочных выборов президента Кыргызстана Петр Бычков отмечает, что они "прошли безусловно под пристальным вниманием всех абсолютно - и элитных групп, и международного сообщества": "Никакого административного ресурса, никаких "черных" денег в избирательной кампании не было. Поэтому и протестов по результатам этих выборов не было".

Победу Садыра Жапарова Петр Бычков назвал "чистой", а его самого – "действительно кандидатом от народа". И те голоса, которые Жапаров получил, российский эксперт считает "огромным грузом ответственности для него": "Ему деваться некуда, он не может подставить людей, поэтому это его прямая, скажем так, обязанность – выполнять волю народа, быть честным. Он с этим шел на выборы, это основная идея его избирательной кампании – честность, борьба с коррупцией, неаффилированость с какими-то предыдущими кланами".

Говоря о перспективах отношений Кыргызстана с Россией, Петр Бычков заявил: "По-моему ощущению, мнению, Садыр Нургожоевич очень хорошо относится и к России, и к русскоязычным гражданам, которые проживают на территории Кыргызстана. И всячески будет развивать эти отношения в дальнейшем".