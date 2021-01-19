Мэрия Бишкека начала процесс повышения тарифов на проезд

Власти Бишкека запускают процедуру повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом журналистам сообщил и.о. мэра Балбак Тулобаев после встречи с водителями маршрутных такси.

Они (перевозчики маршрутных такси) по полочкам мне доказали, почему нужно поднимать тарифы на проезд. Тариф не поднимался с 2012 года. За это время подорожало все: моторное масло, запчасти, топливо, - сказал Балбак Тулобаев.

Он отметил, что существует определенная процедура для повышения тарифов в столице, которая будет соблюдена. Сначала и.о. мэра направит запрос в Министерство экономики, где будет создана специальная группа, которая обсудит этот вопрос. После этого письмо от муниципалитета, вместе с заключением Министерства экономики передадут в Бишкекский городской кенеш. Именно депутаты БГК примут окончательное решение.

Вся процедура займет около трех месяцев и завершится в примерно в начале мая. Маршруточники нас поддержали и уже завтра они вернутся к обычному режиму работы, - сказал Балбак Тулобаев.

Он добавил, что будет обсуждаться вопрос повышения тарифов на проезд в муниципальном транспорте.

Напомним, вопрос о повышении тарифов на проезд водители маршрутных такси подымают регулярно. Вчера многие водители не вышли на работу, требуя поднять тариф с 10 до 15 сомов.