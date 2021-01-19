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Спецпредставитель ЕС по ЦА Петер Буриан поздравил Садыра Жапарова

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- Оксана Гут
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Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба Садыра Жапарова.

"От имени ЕС желаю Вам всяческих успехов на посту Президента в эти трудные для вашей страны времена. ЕС готов продолжать работать с Вами и Вашим правительством как на двустороннем, так и на региональном уровне, чтобы помочь Вам в продвижении реформ, укрепления устойчивости и процветания вашей страны в соответствии с принципами недавно заключенного Соглашения о расширении партнерства и сотрудничестве.

ЕС твердо верит в демократию, открытое правительство и активное гражданское общество, как ключевые элементы устойчивого развития, которые доказали, что являются прочными столпами нашего процветания и стабильности. Мы понимаем огромные проблемы, с которыми сталкивается ваша страна, и хотим продолжать оказывать помощь, обмениваясь передовым опытом и знаниями. Экономический форум ЕС-ЦА, который запланирован в конце этого года в Бишкеке, в значительной степени послужит хорошей возможностью для содействия экологическому и устойчивому восстановлению и развитию в Центральной Азии. Надеюсь, что смогу как можно скорее посетить Вашу страну для дальнейшего обсуждения возможностей укрепления нашего двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.


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URL: https://www.vb.kg/396329
Теги:
выборы, президент, Европейский союз, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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