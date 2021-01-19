Экс-чиновник мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев вернул 1 млн сомов государству

Экс-сотрудник мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев возместил причиненный ущерб государству. Об этом заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

Следственным отделом ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области расследуется досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.320 ч.2 УК КР по факту злоупотребления должностным положением, выраженного в нарушении финансово-хозяйственной деятельности комитета физической культуры и спорта города Ош, руководителем которого являлся Кылычбек Саркарбаев.

"Установлено, что ответственные лица комитета физической культуры и спорта мэрии города Ош, злоупотребляя своим должностным положением, незаконно присваивали бюджетные средства путем проведения фиктивных спортивных сборов, выездов за пределами области, выплаты спортсменам единовременных денежных вознаграждений и покупки спортивных форм", - сообщают в ГКНБ.

В целях объективного и всестороннего расследования и установления точной суммы нанесенного ущерба были назначены соответствующие проверки с привлечением аудиторов.

"В рамках досудебного производства близкими лицами Кылычбека Саркарбаева добровольно внесены денежные средства в сумме 1 млн сомов, с целью возмещения причиненного ущерба", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет дана юридическая оценка действиям фигурантов дела.