Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO

Сеть магазинов O!Store продолжает знакомить вас ближе с новинками из мира смартфонов.

Гонконгская компания TECNO Mobile, основанная в 2006 году, является премиальной маркой смартфонов. Поддерживая слоган бренда "Ожидайте большего", TECNO переводит возможности смартфонов премиум-класса в доступный сегмент.

В Кыргызстане продукция компании впервые была представлена в конце 2020-го года в сети O!Store.

Смартфоны TECNO – это современные, мощные и многофункциональные устройства на любой бюджет. Всё необходимое в них есть: современный дизайн, большой экран, емкий аккумулятор, мощный процессор, большая память и отличная камера. Во всём видно внимание к мелочам. Наличие у Tecno Mobile собственных заводов и центров разработки говорит о высоком качестве устройств. Уверенная в себе компания предлагает 12+1 месяцев расширенной гарантии.

В ассортименте O!Store и в каталоге интернет-магазина представлен широкий выбор оригинальных моделей TECNO от 4 990 до 14 290 сомов. Доступна рассрочка от 832 сомов в месяц. Смотрите подробный видеообзор на один из топовых смартфонов бренда по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1omRE9WzbGE

Выбирайте свой идеальный вариант и забирайте его в O!Store или заказывайте на ostore.kg по телефону 0705 007 000.

+ 10 ГИГАБАЙТОВ скоростного интернета вы получаете в подарок при заказе в интернет-магазине ostore.kg.

+ Бесплатная доставка по Бишкеку.

Адреса всех магазинов можно узнать по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.