Погода
$ 84.55 - 84.90
€ 102.30 - 103.00

За вымогательство взятки задержан начальник отдела ОАО "Жалалабатэлектро"

127  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При получении взятки задержан начальник отдела ОАО "Жалалабатэлектро". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол).

В Финансовую полицию по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому, Сузакскому районам и городу Джалал-Абад с заявлением обратился частный предприниматель в отношении начальника одного из отделов ОАО "Жалалабатэлектро". По сведениям заявителя, служащий энергокомпании, пользуясь своим положением, вымогал 90 тысяч сомов за приемку товарно-материальных ценностей (ТМЦ), поставляемых на основании договора поставки. Со слов заявителя, начальник указанного отдела систематически требовал деньги за каждую поставку ТМЦ.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 (незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и начато досудебное производство.

14 января текущего года в ходе проведения соответствующих мероприятий, с поличным при получении части вымогаемых денежных средств (в размере 40 тысяч сомов) задержан начальник цеха по изготовлению железобетонных изделий ОАО "Жалалабатэлектро" "К.Б".

В настоящее время ведется досудебное производство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396335
Теги:
задержание, коррупция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  