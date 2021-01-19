За вымогательство взятки задержан начальник отдела ОАО "Жалалабатэлектро"

При получении взятки задержан начальник отдела ОАО "Жалалабатэлектро". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол).

В Финансовую полицию по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому, Сузакскому районам и городу Джалал-Абад с заявлением обратился частный предприниматель в отношении начальника одного из отделов ОАО "Жалалабатэлектро". По сведениям заявителя, служащий энергокомпании, пользуясь своим положением, вымогал 90 тысяч сомов за приемку товарно-материальных ценностей (ТМЦ), поставляемых на основании договора поставки. Со слов заявителя, начальник указанного отдела систематически требовал деньги за каждую поставку ТМЦ.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 (незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и начато досудебное производство.

14 января текущего года в ходе проведения соответствующих мероприятий, с поличным при получении части вымогаемых денежных средств (в размере 40 тысяч сомов) задержан начальник цеха по изготовлению железобетонных изделий ОАО "Жалалабатэлектро" "К.Б".

В настоящее время ведется досудебное производство.