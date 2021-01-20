Грезы и прогнозы министра Токтогазиева

Ранее министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев выдал кыргызстанцам очередную потрясающую идею: он собирается закупать скот по дешевым ценам в так называемых северных странах, а мясо после переработки продавать с изрядной накруткой в другие государства. "Мы обязаны использовать свой транзитный потенциал, - сказал на брифинге в правительстве шеф аграрной отрасли, - и отправлять уже разделанные туши в Китай и страны Персидского залива".

Где же нашел Токтогазиев дешевый скот? По его словам, в Казахстане, России, Монголии, Беларуси, Украине, других странах. Однако там буренки стоят не так дешево, как хотелось бы министру. Кроме того, одна только перевозка животных в Кыргызстан влетит в копеечку. Так что ноу–хау министра весьма сомнительно.

Да и есть ли смысл везти в вагонах буренок из Украины, Беларуси и России, если в стране почти нет современных убойных пунктов и мясоперерабатывающих предприятий?! А в государствах Персидского залива требования к качеству импортного мяса очень жесткие. Уже несколько лет Кыргызстан поставляет живых баранов в одну из арабских стран. Но прежде чем отправить животных самолетом, наши партнеры тщательным образом в течение недели изучают их на предмет употребления в пищу. А если арабы узнают (а они обязательно узнают), что приготовленная для них говядина произведена не в нашей стране, то контроль за ее качеством будет еще более жестким. Вспомните, как несколько лет Китай вел с Кыргызстаном переговоры по поводу экспорта черешни. Нетрудно предположить, что сосед прежде душу вытрясет, чем даст добро на поставки мяса в свою страну.

Еще один нюанс в этом вопросе: неужели арабские государства напрямую не могут договориться с Украиной и Беларусью о поставках говядины? А стало быть, можно предположить, что заготовители из стран Персидского залива не хотят устанавливать деловые контакты с этими государствами на предмет закупки у них мяса, и вряд ли министр Токтогазиев об этом не догадывается.

А дело, видимо, в другом: министр хочет наполнить наш рынок импортной продукцией, а свое экологически чистое мясо отправлять за кордон. Вот это похоже на правду. Мы и так своего мяса почти не видим: оно уже сейчас огромными партиями уходит за границу. Вот министр и решил вместо него кормить нас импортной продукцией.

И теперь самое главное: экономисты стран ближнего и дальнего зарубежья открыто говорят о том, что наступивший год будет малоурожайным, вся сельхозпродукция подорожает, а потому лучший способ обеспечить своих граждан продовольствием - хранить и перерабатывать урожай у себя в стране, а не отправлять на экспорт. Казахстан, к примеру, в прошлом году предпринял превентивные меры, запретив экспорт живого скота даже в страны Центральной Азии. И в результате мясо там не очень сильно подорожало. А у нас цены подпрыгивают почти каждую неделю. И, похоже, ситуация в ближайший год не изменится. Уже сейчас мясо, в частности свинина, в Центрально–Черноземном районе России стоит гораздо дешевле, чем у нас. Поэтому пришла пора делать серьезные выводы.