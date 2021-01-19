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Халатность чиновников во время пандемии. Дочь экс-спикера требует наказания

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- Мария Стрельцова
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Айдай Турсунбекова, дочь бывшего спикера Чыныбая Турсунбекова надеется, что чиновников, которые проявили халатность во время пандемии, привлекут к ответственности. Об этом она написала на своей страничке в Фейсбуке.

"Подходит к концу моя работа в комиссии по расследованию качества подготовки страны к пандемии. Завтра комиссия предоставит результаты и.о. премьер-министра Новикову А.Э. Я очень надеюсь, что все, что мы выяснили в процессе работы в комиссии, будет учтено и по ним примут действенные меры, чтобы то, что пережила наша страна летом, больше не повторялось", - пишет она.

По ее словам, прогнила не только система, но и люди, которые годами сидят на руководящих постах, ничего не делая и просто меняя одну должность на другую.

"Гумпомощь разворовывалась, деньги растрачивались, одни руководители делали бизнес, а другие лоббировали интересы определенных компаний или людей. И если я раньше думала, что основной причиной такого состояния нашей медицины является плохое финансирование, то сейчас поняла, что это и недальновидное мышление одних руководителей, и отсутствие профессионализма других, и тщеславие третьих в ущерб нашей медицине, но, самое главное, это бездонный аппетит большинства чиновников, сидящих на руководящих должностях", - считает Турсунбекова.

Депутат Жогорку Кенеша, бывший спикер парламента Чыныбай Турсунбеков скончался в июле 2020 года. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония.


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URL: https://www.vb.kg/396339
Теги:
Чыныбай Турсунбеков, коронавирус
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