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MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!

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Получите промокод и используйте бонус в размере 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!

Как получить промокод?

  1. Отправьте слово "Мегатакси" или "Megataxi" в WhatsApp по номеру: +996 555 500 000 или перейдите по ссылке: bit.ly/mgtxaction.
  2. В ответ Вы получите промокод.

Как активировать промокод?

  1. Зайдите в приложение MegaTaxi;
  2. в меню выберите "Оплата";
  3. введите промокод и нажмите "Сохранить";
  4. обновите страничку;
  5. включите галочку "Оплата бонусами";
  6. ваш промокод активирован! Вам будет начислено 39 бонусных сомов на общую сумму поездки.

Готово! Наслаждайтесь поездкой и прекрасным видом на любимый город по самой выгодной цене.

Важно! Чтобы использовать бонус и получить скидку на поездку, необходимо включить функцию оплаты бонусами в приложении MegaTaxi.

Промокод действителен в течение 2 часов после получения.

Количество доступных ежедневных активаций промокодов ограничено и составляет 100 активаций в день. Промокоды доступны с 7:30 до 20:00. Акция действует с 20 января по 18 февраля 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/396340
Теги:
#MegaCom, PR
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