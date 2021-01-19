MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!

Получите промокод и используйте бонус в размере 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!

Как получить промокод?

Отправьте слово "Мегатакси" или "Megataxi" в WhatsApp по номеру: +996 555 500 000 или перейдите по ссылке: bit.ly/mgtxaction. В ответ Вы получите промокод.

Как активировать промокод?

Зайдите в приложение MegaTaxi; в меню выберите "Оплата"; введите промокод и нажмите "Сохранить"; обновите страничку; включите галочку "Оплата бонусами"; ваш промокод активирован! Вам будет начислено 39 бонусных сомов на общую сумму поездки.

Готово! Наслаждайтесь поездкой и прекрасным видом на любимый город по самой выгодной цене.

Важно! Чтобы использовать бонус и получить скидку на поездку, необходимо включить функцию оплаты бонусами в приложении MegaTaxi.

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Количество доступных ежедневных активаций промокодов ограничено и составляет 100 активаций в день. Промокоды доступны с 7:30 до 20:00. Акция действует с 20 января по 18 февраля 2021 года.