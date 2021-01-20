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Байден назначил трансгендера помощником министра здравоохранения

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Избранный американский президент Джо Байден назначил помощником министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левайн, сообщает 19 января The Washington Post.

Левайн станет первым трансгендером, который займет федеральный пост с подтверждением в Сенате.

Комментируя назначение Левайн, Байден отметил, что она принесет "стабильное лидерство и опыт", что необходимо для того, чтобы провести американцев через пандемию COVID, независимо от их расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности.

В 2015 году Левайн была выдвинута избранным губернатором Томом Вулфом на пост генерального врача Пенсильвании. Она занимала этот пост до 2017 года. В июле 2017 года губернатор Вольф назначил Левайн министром здравоохранения штата, она также руководит работой структур общественного здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее, в ноябре 2020-го, Байден представил кандидатов на ключевые позиции в его администрации.

После выборов в ноябре стало известно, что представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, избранным в Сенат какого-либо из штатов.

Источник: iz.ru


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URL: https://www.vb.kg/396341
Теги:
президент, США
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Комментарии
Рашит
20.01.2021, 09:31

А у нас,да и во всех странах СНГ министрами назнают жуликов и воров,которые не стесняясь грабят народ и все также знают их по фамилиям.Так кто хуже-транс или коррупционер?

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