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"Безопасный город" в Балыкчи. Финпол выявил хищения на крупную сумму

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- Екатерина Улитина
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Финансовой полицией по Иссык-Кульской области проводится досудебное производство по факту завышения стоимости объёмов работ при реализации проекта "Установка видеонаблюдения для г.Балыкчы". Об этом сообщает пресс-службы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол).

"Установлено, что между Дирекцией по управлению фондом развития Иссык-Кульской области и ОсОО "Н.С." в 2018 году был заключен договор на реализацию упомянутого проекта на сумму около 10 миллионов сомов. Согласно представленным данным стоимость аппаратно-программных комплексов по данному объекту приобретена на сумму около 7 млн сомов, однако в акте выполненных работ указанные аппаратные комплексы списаны с завышенной разницей на 2 млн сомов.

Также, общая стоимость в акте выполненных работ указана с учетом НДС, тогда как ОсОО "Н.С." на момент сдачи работы не являлось плательщиком НДС, и данный вид налога по проведенным работам не оплачивало", - говорится в сообщении ГСБЭП.

Таким образом в результате противоправных действий указанного ОсОО бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму около 3 млн сомов.

В настоящее время устанавливается причастность должностных лиц, и принимаются меры по возмещению причинённого ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/396343
Теги:
Балыкчы, Кыргызстан, Безопасный город
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