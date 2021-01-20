Погода
$ 84.42 - 84.75
€ 102.30 - 103.00

Брал деньги за ремонт компьютеров и скрывался. Задержан подозреваемый

143  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Как отмечается, 3 ноября 2020 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Е.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины. Подозреваемый 30 сентября 2020 года, приехав в один из домов в районе авто городка столицы, пообещал починить пострадавшему компьютер. На диагностику деталей компьютера он взял 18 тысяч сомов. Но, не выполнил обещанного, и скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

- Оперативниками первого отдела городской милиции УВД Ленинского района на территории столицы задержан подозреваемый К.П., 1994 года рождения. В настоящее время он в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС. Позже в УВД Ленинского района поступило ещё три письменных заявлений с просьбой привлечь задержанного К.П. к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Там общий ущерб устанавливается. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, - говорится в информации УВД Ленинского района.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-947, 0(312) 654-494, 0 (552) 102-822, 0 (700) 972-222, 0 (553) 400-303 и 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396346
Теги:
Ленинский район, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  