Брал деньги за ремонт компьютеров и скрывался. Задержан подозреваемый

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Как отмечается, 3 ноября 2020 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Е.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины. Подозреваемый 30 сентября 2020 года, приехав в один из домов в районе авто городка столицы, пообещал починить пострадавшему компьютер. На диагностику деталей компьютера он взял 18 тысяч сомов. Но, не выполнил обещанного, и скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

- Оперативниками первого отдела городской милиции УВД Ленинского района на территории столицы задержан подозреваемый К.П., 1994 года рождения. В настоящее время он в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС. Позже в УВД Ленинского района поступило ещё три письменных заявлений с просьбой привлечь задержанного К.П. к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Там общий ущерб устанавливается. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, - говорится в информации УВД Ленинского района.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-947, 0(312) 654-494, 0 (552) 102-822, 0 (700) 972-222, 0 (553) 400-303 и 102.