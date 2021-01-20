Погода
$ 84.42 - 84.75
€ 102.30 - 103.00

В МВД установлена баллистическая идентификационная система

95  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2020 году криминалисты провели 21845 осмотров мест происшествий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники оперативно-криминалистических подразделений ОВД Кыргызской Республики проводят дактилоскопические, трасологические, баллистические, почерковедческие экспертизы, технико-криминалистическую экспертизу документов, экспертизы наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров.

Эффективная правоприменительная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений на современном этапе борьбы с преступностью немыслима без использования специальных знаний, реализуемых в форме экспертно-криминалистических исследований. Специалисты службы вносят огромный вклад в борьбу с преступностью. В течение 2020 года они приняли участие в 21845 осмотрах мест происшествия, в 6033 оперативно-розыскных мероприятиях, в 2784 следственных и специальных следственных действиях. Проведено 4504 экспертизы: дактилоскопические - 2345, трасологические - 134, баллистические - 704, почерковедческие - 263, холодного оружия - 341, технико-криминалистическая экспертиза документов - 191, экспертиза наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров - 521, взрывотехническая экспертиза - 5. Также проведено - 923 исследования. Установлены личности 212 неопознанных трупов.

Идентифицированы следы рук, изъятые с 191 места происшествия. В базу данных автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы (АДИС) "Сонда" внесено 11947 дактилокарт и 2906 следов рук. В ОКЦ МВД КР установлена автоматизированная баллистическая идентификационная система (АБИС) "Таис". Данная система позволяет в кратчайшие сроки проверить поступающие на экспертизу пули и гильзы. За 12 месяцев 2020 года, в базу внесены 32 криминальные гильзы и 5 пуль по 15 эпизодам. Отстреляно 828 экземпляров нарезного и 590 экземпляров травматического оружия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396347
Теги:
МВД, экспертиза, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  