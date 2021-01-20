В МВД установлена баллистическая идентификационная система

В 2020 году криминалисты провели 21845 осмотров мест происшествий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники оперативно-криминалистических подразделений ОВД Кыргызской Республики проводят дактилоскопические, трасологические, баллистические, почерковедческие экспертизы, технико-криминалистическую экспертизу документов, экспертизы наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров.

Эффективная правоприменительная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений на современном этапе борьбы с преступностью немыслима без использования специальных знаний, реализуемых в форме экспертно-криминалистических исследований. Специалисты службы вносят огромный вклад в борьбу с преступностью. В течение 2020 года они приняли участие в 21845 осмотрах мест происшествия, в 6033 оперативно-розыскных мероприятиях, в 2784 следственных и специальных следственных действиях. Проведено 4504 экспертизы: дактилоскопические - 2345, трасологические - 134, баллистические - 704, почерковедческие - 263, холодного оружия - 341, технико-криминалистическая экспертиза документов - 191, экспертиза наркотических веществ, психотропных средств и прекурсоров - 521, взрывотехническая экспертиза - 5. Также проведено - 923 исследования. Установлены личности 212 неопознанных трупов.

Идентифицированы следы рук, изъятые с 191 места происшествия. В базу данных автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы (АДИС) "Сонда" внесено 11947 дактилокарт и 2906 следов рук. В ОКЦ МВД КР установлена автоматизированная баллистическая идентификационная система (АБИС) "Таис". Данная система позволяет в кратчайшие сроки проверить поступающие на экспертизу пули и гильзы. За 12 месяцев 2020 года, в базу внесены 32 криминальные гильзы и 5 пуль по 15 эпизодам. Отстреляно 828 экземпляров нарезного и 590 экземпляров травматического оружия.