Водитель совершил ДТП и сбежал. Пострадавший в больнице

18 января 2021 года примерно 00:30 часов, на пересечении улиц Кулиева и Рыскулова г. Бишкек, неустановленный водитель, на неустановленной автомашине, совершил ДТП (столкновение) после чего, скрылся с место ДТП в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной милиции.

В результате ДТП водителя автомашины марки "KIA" гр. А.Ж.Ш., 1984 года рождения, с полученными телесными повреждениями доставили в больницу.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 19 января 2021 года, сотрудниками отдела розыска УПСМ по г. Бишкек, по подозрению в совершении ДТП был установлен и задержан водитель автомашины марки "Хонда-Аккорд" под управлением которого находился гражданин К.Б.Ш., 1998 года рождения, после чего был доставлен в следственную службу ГУВД г. Бишкека, для дальнейшего разбирательство.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков ГУВД г. Бишкек и начато досудебное производство.