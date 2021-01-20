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Водитель совершил ДТП и сбежал. Пострадавший в больнице

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- Екатерина Улитина
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18 января 2021 года примерно 00:30 часов, на пересечении улиц Кулиева и Рыскулова г. Бишкек, неустановленный водитель, на неустановленной автомашине, совершил ДТП (столкновение) после чего, скрылся с место ДТП в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной милиции.

В результате ДТП водителя автомашины марки "KIA" гр. А.Ж.Ш., 1984 года рождения, с полученными телесными повреждениями доставили в больницу.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 19 января 2021 года, сотрудниками отдела розыска УПСМ по г. Бишкек, по подозрению в совершении ДТП был установлен и задержан водитель автомашины марки "Хонда-Аккорд" под управлением которого находился гражданин К.Б.Ш., 1998 года рождения, после чего был доставлен в следственную службу ГУВД г. Бишкека, для дальнейшего разбирательство.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков ГУВД г. Бишкек и начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/396349
Теги:
ДТП, Бишкек, пострадавшие
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