В Кыргызстане наградили лучших "гаишников" 2020 года (Фото)

ГУОБДД МВД КР определены лучшие сотрудники 2020 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, за добросовестную службу и за высокий профессионализм, за ответственное отношение к службе, по итогам конкурса "Лучший по профессии 2020" удостоены следующие сотрудники ГУОБДД:

"Лучший сотрудник центрального аппарата ГУОБДДД МВД КР" прапорщик милиции Абдылдаев Эсентур Жолдошбекович, младший инспектор специализированной роты МВД КР.

"Лучший сотрудник УОБДД по ГУВД города Бишкек" прапорщик милиции Сатиев Талант Музурбекович, младший инспектор 3 роты 1 взвода БДПС УОБДД ГУВД города Бишкек.

"Лучший инспектор УОБДД по УВД по г. Ош" младший лейтенант милиции Жаныбек уулу Турдумамат, инспектор милиции по розыску.

"Лучший инспектор УОБДД по ГУВД Чуйской области" прапорщик милиции Карамурзаев Бакытбек Татыбекович, младший инспектор 1 взвода БДПС УОБДД ГУВД Чуйской области.

"Лучший инспектор по УОБДД Ошской области" младший инспектор ДПС по ОВД Узгенского района, прапорщик милиции Бердибеков Акжол Акматович.

"Лучший инспектор по УОБДД по УВД Баткенской области" старшина милиции Сапаров Омурбек Токтосунович, младший инспектор специализированной роты БДПС УОБДД Баткенской области

"Лучший инспектор по УОБДД по УВД Жалал-Абадской области" младший инспектор ДПС по ОВД Тогуз-Тороскому району, старший сержант милиции Айтмаматов Бексултан Абдимиталипович.

"Лучший инспектор по УОБДД по УВД Нарынской области" младший инспектор специализированной роты БДПС УОБДД, прапорщик милиции Талипов Эгепберди Болотович.

"Лучший инспектор по УОБДД по УВД Таласской области" младший инспектор специализированной роты БДПС УОБДД, старшина милиции Керимбеков Нурбек Таалайбекович.

"Лучший инспектор по УОБДД по УВД Иссык-Кульской области" младший инспектор УОБДД, прапорщик милиции Эсенбаев Азамат Догтурбекович.

- Руководство ГУОБДД МВД КР поздравило лучших сотрудников и наградило их лентами и дипломами, а также денежными премиями за самоотверженную службу государству, общественной безопасности и безопасности дорожного движения, - добавили в ведомстве.