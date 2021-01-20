Погода
$ 84.42 - 84.75
€ 102.30 - 103.00

Погранслужба КР помогла вернуть южанину более сотни голов скота

61  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне, 19 января, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда вернули скот гражданину Кыргызстана. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Уточняется, что к пограничникам обратился гражданин Б.Д.у. - житель села Ак-Добо Аксыйского района Джалал-Абадской области с просьбой вернуть скот, который в ходе выпаса перешел на территорию Узбекистана.

- Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели телефонные переговоры, по итогам которых мелко-рогатый скот в количестве 105 голов был возвращен гражданину. С его владельцем была проведена разъяснительная работа, где ему доведены все требования о порядке выпаса скота вблизи государственной границы, - рассказали в ГПС КР.

Государственная пограничная служба КР напоминает, что в случае возникновения различного рода проблем на государственной границе, необходимо обратиться в ближайшее подразделение ГПС КР для решения вопросов в рамках национального законодательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396357
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  