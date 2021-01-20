Погранслужба КР помогла вернуть южанину более сотни голов скота

Накануне, 19 января, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда вернули скот гражданину Кыргызстана. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Уточняется, что к пограничникам обратился гражданин Б.Д.у. - житель села Ак-Добо Аксыйского района Джалал-Абадской области с просьбой вернуть скот, который в ходе выпаса перешел на территорию Узбекистана.

- Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели телефонные переговоры, по итогам которых мелко-рогатый скот в количестве 105 голов был возвращен гражданину. С его владельцем была проведена разъяснительная работа, где ему доведены все требования о порядке выпаса скота вблизи государственной границы, - рассказали в ГПС КР.

Государственная пограничная служба КР напоминает, что в случае возникновения различного рода проблем на государственной границе, необходимо обратиться в ближайшее подразделение ГПС КР для решения вопросов в рамках национального законодательства.