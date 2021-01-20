В Кыргызстане с 22 по 24 января неустойчивая погода, временами снег

В Кыргызстане с 22 по 24 января ожидается неустойчивая погода, на большей части территории временами снег. Прогноз погоды от Кыргызгидромет.

по Чуйской, Таласской областям на 21-24 января

21 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. 22 января в отдельных районах Таласской области, в горных районах Чуйской области, снег, в зоне земледелия Чуйской области без осадков. 22 января утром, днем, 23 января ночью и утром на большей части территории временами снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

23 января днем ​​в отдельных районах снег. 24 января ночью и утром на большей части территории снег. Днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 23 января днем ​​в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

21 января и 22 января без осадков. 22 января днем, 23 января и 24 января ночью временами снег. 24 января днем ​​без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 22 января с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз загрязнения атмосферного воздуха в г. Бишкек на 20 января

Ожидаются ограниченно неблагоприятные метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидаемый уровень загрязнения воздуха (превышение предельно-допустимых концентраций в 1,1-10,0 раз).

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

21 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. 22 января в отдельных районах Баткенской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской области, снег, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской области без осадков. 22 января утром, днем ​​и 23 января ночью и утром на большей части территории временами снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

23 января днем ​​на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской области снег, в Баткенской области без осадков.

24 января ночью и утром на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской области, снег, в Баткенской области без осадков. Днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 23 января в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по Иссык-Кульской области

21 января ночью в горных районах, в зоне земледелия без осадков снег. 21 января днем ​​и 22 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. 22 января днем, 23 января ночью и утром на большей части территории временами снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

23 января днем ​​на большей части территории, 24 января в отдельных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 23 января днем ​​и 24 января в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

21 января и 22 января без осадков. 22 января днем, 23 января и 24 января ночью временами снег. 24 января днем ​​без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 22 января днем ​​и 23-24 января с усилением до 15-20 м/с.

по Нарынской области

21 января и 22 января без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. 22 января утром, днем ​​и 23 января ночью и утром на большей части территории временами снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, 22 января в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с. 23 января днем ​​и 24 января в отдельных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 25-26 января

25-26 января без осадков. Небольшое повышение дневной температуры воздуха.