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Зампрокурора Октябрьского района подозревают в сговоре с мошенником (видео)

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- ВБ
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Потерпевшие от действий Таабылды уулу Азамата, подозреваемого в совершении крупного мошенничества, утверждают, что его родственники вступили в сговор с прокуратурой, которая ходатайствует о домашнем аресте. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах один из потерпевших утверждает, что заместитель прокурора Октябрьского района Бишкека Айдаров Алтынбек лично приехал в суд, чтобы ходатайствовать об изменении меры пресечения подозреваемому.

Пострадавшие от действий мошенника опасаются, что если Таабылды уулу Азамата отпустят под домашний арест, то он может сбежать из страны, как это сделал его подельник, которого объявили в розыск.

Отметим, подозреваемого в мошенничестве Таабылды уулу Азамата задержали пару дней назад. По данным следствия, он обманом присвоил более 80 тысячи долларов. Суд принял решение о водворении его в СИЗО на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/396361
Теги:
мошенничество, Бишкек, Кыргызстан
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