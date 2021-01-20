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В Кыргызстане запустили стартап по выращиванию страусов (Фото)

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- Виктория Гунгер
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Куршабский стартап! Ждите скоро на прилавках и на тоях! До 100 кг полезного мяса, на вкус как телятина, пух тоже идет в дело. Кожа тоже, что интересно! Об этом написал в соцсетях производитель страусов Myrza Jorobaev.

По его словам, экзотические птицы едят мало, неприхотливы, требуют минимального ухода.

- Фермеры, берите на заметку, наш регион идеален для страусиных ферм! А какой у них шикарный помет, один страус дает его. Это удобрение экологически чисто и идеально для огорода и сада! И да, кстати, на них можно ездить..., - рассказал заводчик страусов.


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URL: https://www.vb.kg/396365
Теги:
бизнес, сельское хозяйство, мясо, Кыргызстан
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