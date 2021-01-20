COVID-19: Важная информация для тех, кто собирается прилететь в Кыргызстан

В целях недопущения завоза и распространения COVID-19, в том числе нового мутированного штамма коронавирусной инфекции, согласно совместному приказу от 13 января 2021 года МЗ, МИД, МТиД, МКИТ, ОАО "МАМ" и ГПС разработаны и утверждены алгоритмы для граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих госграницу Кыргызстана. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Алгоритм действий при пересечении госграницы КР в международных аэропортах "Манас", "Ош", "Иссык-Куль" при осуществлении международных авиарейсов, вступает в силу с 23 января 2021 года:

Согласно алгоритму, при регистрации на посадку из зарубежных стран граждане КР, иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют представителям авиакомпании результаты ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии SARS-CoV-2; На борт допускаются лица только с отсутствием клинических проявлений коронавирусной инфекции и наличием справки об отрицательном ПЦР-исследовании, проведённом за последние 72 часа SARS-CoV-2 с момента отбора проб анализа; На борту воздушного судна бортпроводники авиакомпаний раздают пассажирам для заполнения "Анкету прибывающего в Кыргызскую Республику"; При въезде в КР (аэровокзалах) пассажиры предоставляют сотрудникам СКП справку о результатах ПЦР-исследования и заполненную "Анкету прибывающего в Кыргызскую Республику" для последующего анализа; Необходимо использование масок, антисептиков пассажирами на борту воздушного судна, а также при пересечении контрольных пунктов пропуска госграниц через международные аэропорты КР. Сотрудники аэропорта, СКП МЗ КР и ГПС контролируют строгое соблюдение пассажирами принципов социального дистанцирования и масочного режима; В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанных с перелетом и задержкой авиарейсов пассажиры обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия (аэровокзалы).

Алгоритм действий при осуществлении внутренних авиарейсов вступил в силу с 14 января 2021 года

Согласно алгоритму, на всех этапах предполетных процедур и до посадки в воздушное судно сотрудники аэропортов, МВД КР и СКП МЗ КР контролируют строгое соблюдение принципа социального дистанцирования и масочного режима пассажирами, а во время полета контроль осуществляют экипаж и бортпроводники воздушного судна.

После выполнения регулярных полетов на воздушном судне сотрудниками СКП проводится тотальная дезинфекционная обработка в сроки, не превышающие более 72 часов с даты последней обработки (расходы на дезинфекционные обработки - за счет авиакомпаний).

При осуществлении международных и внутренних авиарейсов: