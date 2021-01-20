Регионы Кыргызстана получили помощь для борьбы с COVID- 19

Проект "Экстренное реагирование на COVID-19", финансируемый Всемирным банком, оказал помощь медицинским учреждениям по республике. Об этом сообщает отдел реализации проектов при МЧС КР.

В рамках данной помощи территориальные больницы оснащены медицинским оборудованием, обеспечены жизненно необходимыми лекарствами и дезинфицирующими средствами. Помощь была распределена по организациям здравоохранения согласно Плану распределения Министерства здравоохранения КР.

Цель Проекта "Экстренное реагирование на COVID-19" – содействие Правительству Кыргызской Республики в укреплении способности реагирования на пандемию COVID –19 путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также снижение рисков для медицинских работников.

Реализация Проекта "Экстренное реагирование на COVID-19" началась в июне 2020 года. На сегодняшний день общая сумма оказанной помощи составляет 1,641,972 долларов США, которая включает в себя:

1) аппараты неинвазивной вентиляции легких BiPAP, предназначенные для улучшения качества жизни пациентов, обеспечения эффективной и комфортной вентиляции легких неинвазивным путем;

2) прикроватные мониторы;

3) дефибрилляторы;

4) портативные аппараты УЗИ;

5) портативный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ);

6) эхокардиограф;

7) термометры;

8) автомашины разных типов;

9) лекарственные средства;

10) дезинфицирующие средства;

11) CИЗы.

"В данное время мы активно применяем аппараты ИВЛ и BiPAP в зависимости от состояния пациентов. Помощь поступила очень вовремя. Нам доставляет удовольствие работать на новом, современном оборудовании," – отметил Нурдин Кумарбекович Алмереков, заведующий отделением реанимации РКИБ.

Поступление очередной партии помощи запланировано на январь-февраль текущего года. Ожидается поставка аппаратов ИВЛ, аппаратов высокопоточной кислородной терапии, рентген-аппаратов и функциональных кроватей.

В рамках Проекта "Экстренное реагирование на COVID-19" также планируется проведение ремонтных работ в инфекционных отделениях 9-ти больниц по всей республике.