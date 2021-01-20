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Защита чести. Могут ли госчиновники жаловаться на критику в СМИ?

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- Виктория Гунгер
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Многие слышали, что некоторые (в том числе, публичные) люди через судебные органы защищают честь и достоинство, а компании - деловую репутацию. А вы задумывались в чем отличие этих терминов? Инициативная группа юристов в "Рамках закона" решила разъяснить эти понятия.

  1. Честь - это соответствие облика человека или социальной группы высоким нравственным представлениям, которые существуют в обществе.
  2. Достоинство - это значимость личности, а также внешнее проявление самоуважения за имеющиеся положительные качества.

- Иными словами, отличие чести от достоинства заключается в том, что первое понятие характеризуется объективностью, а второе - более субъективное. В 2015 году, для судей приняли документ, который должен помогать рассматривать подобные споры. Этот документ называется Пленумом и наряду с другими важными аспектами, устанавливает, что судьям нужно справедливо оценить баланс между двумя равными правами: право на защиту чести и достоинства и право на свободу слова. Ведь, как правило, истец защищает - первое, а ответчик - второе. Особенно это актуально, для публичных людей, ведь рассмотрение таких дел имеет свои особенности, - поясняют юристы в "Рамках закона".

Кто же такие публичные лица? Согласно выдержке из Пленума: "Публичными фигурами являются лица, которые занимают государственные должности и /или пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет значительную роль в общественной жизни (в политике, экономике, искусстве, социальной сфере, спорте или в любой другой отрасли).

Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.

Публичные лица открыты для освещения их слов и поступков."


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URL: https://www.vb.kg/396378
Теги:
закон, Юридическая практика, Кыргызстан
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