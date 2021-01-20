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Россия оказала очередную гуманитарную помощь Кыргызстану

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- ВБ
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Российская Федерация оказала очередную гуманитарную помощь Кыргызской Республике для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает посольство КР в РФ.

15 января 2021 года Посольством Кыргызской Республике в Российской Федерации от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Российской Федерации получены реагенты для проведения 20 000 исследований лабораторного диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19.

В тот же день гуманитарный груз доставлен в Кыргызстан.

Получателем указанной гуманитарной помощи является Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика выражает искреннюю благодарность Российской Федерации за оказываемую помощь и поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/396381
Теги:
Россия, Кыргызстан, Помощь
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