Почему кыргызстанцам будет не просто выполнить рекомендации Генсека ООН

В конце прошлого года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил 2021–й - Годом овощей и фруктов. Но выполнит ли Кыргызстан эту рекомендацию ООН - большой вопрос. Граждане нашей страны крайне мало используют в своем рационе витаминную продукцию, к тому же она весьма сомнительного качества и дорогая.

Антониу Гутерриш, обосновывая свое решение, заявил: "Все мы должны переосмыслить свое отношение к потреблению продуктов питания, по–новому взглянуть на продовольственные системы и построить более здоровый, стойкий и жизнеспособный мир, в котором каждый человек сможет получить доступ к необходимому ему разнообразному питанию".

Сказано, конечно, витиевато, но в целом мысль Генсека ООН понятна: нам необходимо научиться разнообразить свой рацион и питаться не только мясом, молоком и хлебом, но и фруктами с овощами. А вот с этим делом у нас, как говорится, напряженка.

Вот официальные данные. Всемирная организация здравоохранения давно и настоятельно рекомендует ежедневно употреблять 300–400 граммов овощей и 200–300 граммов фруктов. Только в таком случае будет повышаться иммунитет человека. Но кыргызстанцам, похоже, до исполнения советов ВОЗ как до Луны. Потому что среднестатистический гражданин нашей страны в день съедает всего лишь 200 граммов овощей и 65 (!) граммов фруктов. О каком–либо повышении иммунитета в данном случае и говорить не приходится. Скажем больше: многие овощи и фрукты, которые продаются на наших рынках, вредны для здоровья, потому как донельзя напичканы всевозможными химикатами, а то и вовсе являются генно–модифицированной продукцией.

Наверное, поэтому каждый третий выпускник средней школы к своим 16 - 17 годам имеет целый букет хронических недугов, а в медучреждениях не хватает мест для заболевших людей.

Да, у нас отсутствует культура питания. В детских поликлиниках мамочкам редко дают советы о том, какие продукты необходимо покупать детям. В школьных столовых жарят ученикам пирожки и беляши, часто выдают консервированные соки, ценность которых весьма сомнительна. А вот в западных странах родителям выдают списки желательных для их чад продуктов. Я специально обзвонил нескольких знакомых, живущих в странах дальнего зарубежья, и все они в один голос утверждают, что тамошние медики вопросы детского питания считают одними из основных. А о правильном рационе взрослых в нашей стране вообще никто не заботится.

Но дело не только в культуре питания, а в возможности человека приобретать качественные овощи и фрукты. И вот здесь мы создали себе столько проблем, решить которые сейчас пока не в состоянии.

Как явствует из официальных источников, в советское время в нашей республике эффективно действовало более 20 плодопитомников. За все послевоенное время в них было выведено более 80 сортов яблок, прекрасных на вкус и чрезвычайно полезных для человека. Эти саженцы потом поставлялись в наши колхозы - совхозы и даже в братские республики. Такие кыргызские сорта яблок, как апорт, грушовка, ак–алма, золотой налив, пользовались огромным спросом во всей огромной стране. И на рынках Кыргызстана эти плоды стоили относительно недорого. По крайней мере, килограмма два–три того же апорта житель нашей республики мог спокойно купить каждую неделю.

Отлично работали и наши перерабатывающие предприятия. Помните, трехлитровые банки с яблочным, грушевым, виноградным соком. Да, возможно, эта продукция выглядела непрезентабельно, зато в ней не было никакой химии, она действительно была натуральной, вкусной и полезной.

В лихие 90–е годы в республике исчезли все (!) плодопитомники. Земли этих специализированных хозяйств были приватизированы, деревья выкорчеваны и на их месте стали, в лучшем случае, выращивать другие культуры, а чаще всего - строить жилые дома.

В результате страна к началу 2000–х годов прочно подсела на фруктовый импорт. Правда, с Иссык–Куля в столицу еще привозили знаменитый апорт, другие сорта яблок, но и их с каждым годом на рынках становилось все меньше.

А затем фермеры страны наконец поняли, что плодоводство - весьма прибыльный бизнес. Они кинулись за саженцами яблок и груш, а их уже давно никто не выращивал. Но на помощь пришли коммерсанты. Они, если угодно, могут хоть черта лысого притащить, если им будет выгодно. В результате в республику стали поступать огромными партиями импортные саженцы яблок, груш, абрикосов и персиков.

Ради объективности отметим: часть этих молодых фруктовых деревцев прекрасно прижилась в Кыргызстане, и через несколько лет фермеры–садоводы стали получать от них богатые урожаи. Эти саженцы в основном к нам завозят из Польши, Италии и нескольких других европейских стран. Но эти деревца стоят дорого, и потому крестьяне приобретают их не очень охотно.

К нам поступает и немало таких саженцев, которых и близко нельзя подпускать к границам Кыргызстана. К примеру, грушевые сады Прииссыккулья регулярно поражает так называемый бактериальный ожог - очень коварная болезнь, которая оставляет местных фермеров практически без урожая.

Как могут такие саженцы реализовываться на отечественных рынках? Все просто. Они поступают к нам контрабандным путем. Состояние саженцев никто не проверяет на границах, сотрудники фитосанитарных служб, таможенники не требуют с коммерсантов всех необходимых документов. Вот и появляется такая зараза в наших садах. Скажем больше, даже если такие контрабандные деревья и не болеют, то их плоды, как правило, безвкусны. Местные сорта яблок и груш намного ароматнее и полезнее импортных.

Ситуация с потреблением овощей в стране относительно благополучная. Редко какое застолье обходится без салатов, да и в будние дни мы не отказываем себе в помидорах, огурцах, баклажанах и другой витаминной продукции. Но это летом и осенью, а в холодное время года обходимся, увы, без них. Соленые и маринованные овощи на базарах и в магазинах дороговаты, а тепличные дары природы вообще продаются по космическим ценам. Перед Новым годом, к примеру, качественные свежие огурцы стоили 250 - 300 сомов, а томаты еще дороже. Такие "золотые" лакомства по карману далеко не каждому кыргызстанцу.

В Кыргызстане уже лет 15, если не больше, развивается тепличное хозяйство. За это время в республике возведено 2650 теплиц общей площадью 195 гектаров. Капля в море для шестимиллионного населения нашей страны. Разбивать огороды под пленкой, безусловно, весьма рискованно. В Кыргызстане сейчас, как правило, зимы холодные и затяжные, для поддержания нормальной температуры в теплицах требуется много угля или газа, а цена на топливо сильно бьет по карману крестьянина. Вот потому на наших базарах овощи в основном импортные. Их завозят из Узбекистана, Туркмении и даже Израиля.

В теплое время года овощей на наших рынках более чем достаточно. И продаются они по довольно умеренным ценам. Во всяком случае, даже семья со средним достатком может приобрести такую продукцию.

Но здесь вопрос в другом: в качестве овощей. Как сообщили корреспонденту "Вечернего Бишкека" в Минсельхозе, в течение последних 20 лет в республику экспортируются так называемые гибридные семена, которые дают высокие урожаи, но что за овощи вырастают из этого посадочного материала - никто не знает. И проверить качество этих, с позволения сказать, даров природы нет никакой возможности. В стране нет лабораторий, в которых можно было бы определить, какие семена к нам были завезены: натуральные или генно–модифицированные.

Но и наши фермеры тоже не лыком шиты. Они, по признанию самих чиновников Минсельхоза, часто вносят минеральные удобрения сверх всякой нормы. Им тоже хочется получать высокие урожаи. И не потому ли в последние годы увеличилось количество больных различными формами аллергии и другими опасными заболеваниями?

Семенное овощеводство в Кыргызстане было истреблено на корню еще в 90–е годы прошлого века. Почти все земли семенных хозяйств приватизировались, и сейчас в стране никто не производит посадочный материал. Более того, в стране не осталось агрономов–овощеводов, которые бы разрабатывали новые, качественные сорта витаминной продукции. Вот поэтому к нам из–за рубежа поступают гибридные семена. А ведь в 80–х годах прошлого века Совет министров СССР планировал создать в Кыргызстане несколько крупных семхозов, которые бы снабжали семенами овощей все республики огромной страны. Но этим планам не суждено было сбыться.

Так что выполнить рекомендации Генсека ООН Антониу Гуттериша кыргызстанцам будет непросто