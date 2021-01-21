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Всегдашние девчонки из дома-интерната ждут праздника и подарков

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- Надежда Хохлова
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В Жайылском женском психоневрологическом доме–интернате живут двести семьдесят женщин, застрявших в возрасте 5–7 лет. И они с нетерпением ждут в гости cестер милосердия, которые каждый год организовывают для них веселый праздник. Дело за малым - собрать немного денег на сладкие подарки.

- Каждый наш приезд - радость для них великая. Ведь будни в ПНД - однообразие, воззведенное в крайнюю степень. А им так хочется внимания, веселых конкурсов, хороводов, обнимашек и, конечно же, сладких подарков, которые Дед Мороз достанет из мешка и вручит каждой. Свои сладкие сокровища они разбирают по конфеткам, берегут, обмениваются друг с другом, - рассказала православная сестра милосердия Елена Иванова.

Разрешение на поездку в ПНД социальный отдел церкви получил только в начале недели. И сейчас есть всего несколько дней, чтобы собрать деньги на подарки. Они не будут дорогими - нам нужно 27 тысяч сомов. Но сейчас их взять негде - ресурсы отдела исчерпаны на продуктовые наборы и детские подарки для двухсот малоимущих многодетных семей.

- Помогите, пожалуйста, доставить рождественскую радость всегдашним девчонкам - они очень ждут! Как только мы соберем нужную сумму, сразу поедем к ним, - просят сестры милосердия.

Обсудить подробности можно по стационарному телефону: +996–312–32–53–61 или по мобильному: +996 550-824-814 (руководитель отдела Елена Иванова).

Проще всего зачислить средства на электронный кошелек службы miloserdie.kg ЭЛСОМ 0550824814 (код агента 12129 - он нужен, если вы будете переводить деньги через мобильное приложение. Для этого в меню нужно выбрать "Покупку товаров и услуг" и ввести код агента. На экране появится надпись miloserdie.kg - это наш кошелек, можете переводить любую удобную для вас сумму. Для перевода через терминал код агента не требуется).


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URL: https://www.vb.kg/396389
Теги:
Жайылский район, Кыргызстан, Помощь
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