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Молодежные организации стран СНГ расширят сотрудничество

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- Евгений Денисенко
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В СНГ начинается реализация Стратегии международного молодежного сотрудничества государств СНГ на 2021–2030 годы. Она была утверждена на состоявшемся 6-м Форуме молодежных общественных организаций стран Содружества.

Участниками форума, прошедшего с учетом эпидемиологической обстановки в онлайн-формате, стали представители молодежного общественного движения из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

По общему мнению, данный форум, учрежденный Советом по делам молодежи государств Содружества, "является перспективной международной площадкой для общения, важным звеном в укреплении международных связей и молодежного сотрудничества в СНГ".

В наступившем году также продолжится реализация Межгосударственной программы "Молодежная столица СНГ", проектов, направленных на международное и межрегиональное сотрудничество в сфере молодежной политики, работа по укреплению взаимодействию молодежи государств СНГ по Целям устойчивого развития (ЦУР). А в Совет по делам молодежи направлена просьба провести экспертное обсуждение инициированной форумом программы "Молодежные посланники ЦУР в СНГ".


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URL: https://www.vb.kg/396392
Теги:
СНГ
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