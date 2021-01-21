Молодежные организации стран СНГ расширят сотрудничество

В СНГ начинается реализация Стратегии международного молодежного сотрудничества государств СНГ на 2021–2030 годы. Она была утверждена на состоявшемся 6-м Форуме молодежных общественных организаций стран Содружества.

Участниками форума, прошедшего с учетом эпидемиологической обстановки в онлайн-формате, стали представители молодежного общественного движения из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

По общему мнению, данный форум, учрежденный Советом по делам молодежи государств Содружества, "является перспективной международной площадкой для общения, важным звеном в укреплении международных связей и молодежного сотрудничества в СНГ".

В наступившем году также продолжится реализация Межгосударственной программы "Молодежная столица СНГ", проектов, направленных на международное и межрегиональное сотрудничество в сфере молодежной политики, работа по укреплению взаимодействию молодежи государств СНГ по Целям устойчивого развития (ЦУР). А в Совет по делам молодежи направлена просьба провести экспертное обсуждение инициированной форумом программы "Молодежные посланники ЦУР в СНГ".