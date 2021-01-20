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В центре Мадрида прогремел взрыв (видео)

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- Бакыт Стамов
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Сильный взрыв произошел в районе Пуэрта-де-Толедо в Мадриде рядом с церковью Вирхен-де-ла-Палома. Об этом сообщает El Mundo.

В результате взрыва сильно повреждено одно из зданий.

По информации El Mundo, основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа. В настоящее время территория, на которой находятся дом престарелых и школа, оцеплена. Власти пока не озвучивали версий случившегося.

TeleMadrid сообщает, что взрыв произошел в здании, которое принадлежит Мадридской архиепископии. Взрывом практически полностью разрушило пять этажей. В результате произошедшего есть пострадавшие, отмечает телеканал, однако их число не называется.

Источник: rbc.ru


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